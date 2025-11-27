به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرفتاح شامگاه چهارشنبه در پنجمین رویداد ملی «وطن فارسی» در اراک گفت: زبان فارسی نه تنها حامل میراث ادبی هزار ساله، بلکه وامدار حکمتهای قرآنی است و بازآفرینی قصههای کهن با زبان امروز تنها راه حفظ این سرمایه فرهنگی است.
-قصهها میراث زندهای هستند که میتوانند نسل جدید را با هویت ایرانی پیوند دهند و جایگاه جهانی زبان فارسی را برجستهتر کنند.
این پژوهشگر و روزنامه نگار با اشاره به اهمیت زبان فارسی گفت: خدا را شاکریم که در محیطی به دنیا آمدیم که زبان مادریمان فارسی است، زبانی که ما را مجاب میکند حافظ، سعدی و مولانا را بخوانیم و با میراث هزار ساله خود ارتباط برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه گستره زبان فارسی در منطقه کاهش یافته است، افزود: روزی این زبان در عثمانی، پاکستان و هندوستان فارسی رایج بود، اما اکنون تنها در افغانستان و تاجیکستان تحت فشار باقی مانده است اما مایه مباهات است که هنوز میتوانیم متون قرنهای گذشته را بیواسطه بخوانیم، نعمتی که بسیاری از ملتها از آن محروم هستند.
این پژوهشگر و روزنامهنگار ادامه داد: همسایه ما در ترکیه نمیتواند متن صد سال پیش خود را بخواند، اما ما با کمترین زحمت میتوانیم با متون هزار سال پیش ارتباط برقرار کنیم. این ارتباط مستقیم با نیاکان، سرمایهای است که باید قدر دانسته شود.
میرفتاح با اشاره به پیوند زبان فارسی با قرآن کریم اظهار کرد: بسیاری از واژگان کلیدی ما از قرآن گرفته شدهاند، واژههایی همچون ایمان، شهید که امروز بخش جداییناپذیر زبان و فرهنگ ما هستند.
این پژوهشگر افزود: ایمان در زبان فارسی چنان گسترده شده که حتی در حوزههای غیرمذهبی نیز به کار میرود و این نشان میدهد که زبان فارسی نه تنها حامل میراث ادبی، بلکه حامل حکمتهای قرآنی است.
وی با تأکید بر اهمیت روایتها گفت: قصهها نه تنها ابزار سرگرمی، بلکه قانون زندگی، زبان عدالت و پیوند ملی هستند.
میرفتاح بیان کرد: تنها راه حفظ این میراث، بازآفرینی قصههای کهن با زبان امروز است و اگر قصهها با زبان نسل جدید بازگو نشوند، ارتباط میان گذشته و آینده گسسته خواهد شد.
وی گفت: قصهها باید همچون پلی میان تاریخ و امروز عمل کنند تا زبان فارسی همچنان زنده و پویا باقی بماند.
