بازنویسی متون کهن برای نوجوانان، نیازمند تسلط کافی بر متن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست تخصصی ترویج خواندن در کتابخانه‌ مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع اقتباس خوب برای کودکان و نوجوانان برگزار شد که مریم جلالی کارشناس و متخصص ادبیات کودک و نوجوان در این نشست گفت: آثار ادبیات کهن، منابع بسیار مهم و جذابی هستند و اگر خوب تعریف شوند، با استقبال کودکان و نوجوانان روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت بازنویسی متون کهن به زبان ساده گفت: این بازنویسی‌ها برای کودکان، زمینه آشنایی آنان با آثاری چون شاهنامه و دیگر متون ارزشمند کهن را فراهم می‌کند. در اقتباس از متون کهن برای کودکان باید آثار ادبی که محتوای آن‌ها آموزه‌های اخلاقی یا اجتماعی و علمی است، با توجه به گروه سنی مخاطب مناسب‌سازی شده و در اختیار آنان قرار گیرد.

جلالی گفت: در بازنویسی از متون کهن برای کودکان هم، بیشتر به کل یک متن و تدوین دوباره یک اثر اشاره می‌شود که باید بدون دخل و تصرف در درون‌مایه و محتوا صورت بگیرد و هدف آن متناسب کردن نوشته با گروه سنی کودک و نوجوان باشد. بازنویسی را بیشتر مربوط به تعدیل ساختار متون کهن می‌دانند، به‌گونه‌ای که کهنگی و دشواری زبان و سبک قدیم از آن‌ها گرفته ‌شود.

این محقق در ادامه گفت: آثار باز آفرینی آن دسته از آثاری هستند که از متون کهن الهام گرفته شده و دوباره توسط نویسنده خلق می‌شوند اما در بازنویسی هرگاه درون‌مایه با رویکردی متفاوت نسبت به متن اصلی عرضه شود، به آن بازآفرینی گفته می‌شود. نویسنده برای بازنویسی از ادبیات کهن، باید تسلط کافی به موضوع داشته باشد تا بتواند با ایجاد هماهنگی میان اثر ادبی کهن و تحولات اجتماعی، ارتباط مناسبی برقرار کند.

وی با اشاره به این که هر داستانی که آموزه‌های مستقیم داشته باشد، برای کودکان و نوجوانان خوشایند نیست، گفت: ادبیات تعلیمی با زبان مستقیم، موثر نیست بلکه باید برای آموزش مفاهیم و موضوعات مورد نظر، از روش‌های آموزش غیر مستقیم بهره برد. در بازنویسی و بازآفرینی، رابطه کودک و نوجوان با محیط تاریخی و فرهنگی باید در تمامی ابعاد حفظ شود، به گونه‌ای که مخاطب بتواند بین فرهنگ دیرین خود و فرهنگ امروزی پیوند برقرار کند.

وی با بیان این که رعایت نکردن قوانین نگارشی از ضعف‌های متون اقتباسی است، گفت: در بازآفرینی مثل بازنویسی باید اصول کلی نگارش زبان و ادب فارسی و اصول مهم ساده نویسی برای کودکان و نوجوانان و سایر تکنیک‌های نویسندگی را که در بخش اصول و قواعد بازنویسی، ذکر شده، رعایت کرد.

فروغ‌الزمان جمالی مترجم و متخصص در بررسی آثار کهن و تالیفی برای کودکان، نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ما باید بچه‌ها را با میراث فرهنگی آشنا کنیم تا آنان از میراث ادبی کهن لذت ببرند. ایجاد تنوع در خواندنی‌های کودکان باعث شده تا علاقه آنان به مطالعه زیاد شده و هدف ترویج خواندن، در آن‌ها شکل گیرد.

سیزدهمین نشست تخصصی ترویج خواندن کتابخانه‌ مرجع کانون، با تعامل و پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.