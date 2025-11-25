اراک میزبان پنجمین رویداد ملی «وطن پارسی» است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار جیریایی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسالت دستگاه‌های فرهنگی، آگاه سازی مردم نسبت به ظرفیت‌ها و توانایی‌های زبان فارسی است و انتظار است با توجه به متون کهن، هویت اصیل اسلامی، ایرانی را برای جامعه بازتعریف کنند.

وی با اشاره به جایگاه آثار بزرگان ادب فارسی همچون فردوسی، خیام، مولانا، سعدی، عطار و حافظ گفت: این میراث ادبی در ناخودآگاه جمعی ایرانیان جریان دارد و عشق، حکمت، عرفان و حماسه را در روح جمعی ملت ایران زنده نگه می‌دارد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مرکزی با تأکید بر نقش ویژه زبان در فرهنگ و هویت ملی افزود: زبان، آداب و رسوم، ضرب‌المثل‌ها، شعرها، داستان‌ها و حتی جهان‌بینی یک جامعه را در خود ثبت می‌کند و هر زبان حامل فرهنگ و هویت ملت خویش است.

جیریایی تصریح کرد: فارسی زبان آثار بزرگانی چون فردوسی، حافظ، مولوی، سعدی و خیام است و همین پشتوانه عظیم، آن را به زبانی پررمز و تاریخی بدل کرده است.

وی نسبت زبان و وطن را همچون روح و جسم دانست و گفت: هیچ ملتی بدون زبان یا وطن معنای کامل پیدا نمی‌کند، چرا که زبان پیوند عاطفی انسان با وطن را زنده نگه می‌دارد.

وی هدف از برگزاری رویداد «وطن پارسی» را تقویت و گسترش زبان فارسی با تمرکز بر ریشه‌های هویتی عنوان کرد و افزود: این رویداد فرصتی برای آموزش، پژوهش و چشاندن حلاوت قند پارسی به مخاطبان است.

جیریایی گفت: رویداد ملی «وطن پارسی» با همکاری دفتر پاسداشت زبان فارسی و به میزبانی حوزه هنری استان مرکزی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، پنجم و ششم آذرماه در مرکز تخصصی اصحاب هنر و رسانه (ماهور) اراک برگزار می‌شود.

در جریان این رویداد، استادان سید علی میرفتاح با موضوع «قصه و زبان فارسی»، یوسفعلی میرشکاک با موضوع «زبان و هویت»، قربان ولیئی با موضوع «دیروز، امروز و فردای شعر فارسی» و زهیر توکلی با موضوع «زبان فارسی و نقش آن در استمرار روایت ایرانی» کارگاه‌ها و سخنرانی‌هایی خواهند داشت. اختتامیه نیز شامگاه پنج‌شنبه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه و دریافت گواهینامه می‌توانند از طریق لینک digiform.ir/vatanparsi ثبت‌نام کنند.