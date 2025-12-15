احسان منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان مرکزی به مرحله استانی رسید.

وی افزود: با برگزاری رقابت‌های مختلف، فرصت مناسبی برای نمایش استعدادهای فرهنگی و هنری شرکت‌کنندگان فراهم خواهد شد.

منصوری تصریح کرد: در این دوره از جشنواره بیش از ۱۰۹۳ نفر در سایت جشنواره ثبت‌نام کردند و ۷۷۴ فیلم به دبیرخانه ارسال شد.

وی ادامه داد: رقابت‌ها در ۱۳ بخش مختلف برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در این مرحله فرصت خواهند داشت تا توانمندی‌های خود را در عرصه قصه‌گویی به نمایش بگذارند.

منصوری تاکید کرد: از این میان، ۱۱۱ اثر به مرحله استانی راه یافتند که ۱۰۸ نفر از آنان در این مرحله رقابت خواهند کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره افزود: در این دوره، رقابت‌ها در بخش‌های متنوعی برگزار خواهد شد که شامل بخش‌های سنتی کلاسیک، منظوم، آئینی سنتی، ۱۰۰ ثانیه، قصه نو، ۹۰ ثانیه، با ابزار، پادکست، مجملی، زبان اشاره، دینی، علمی، ایثار و قهرمان بود.

وی گفت: در این بخش‌ها، ۵ بزرگسال و ۴ نوجوان در بخش ایثار و قهرمان، ۳ بزرگسال در بخش با ابزار، ۲ بزرگسال و ۱ نوجوان در بخش علمی، ۲ بزرگسال و ۲ نوجوان در بخش دینی، ۴ بزرگسال و ۲ نوجوان در بخش منظوم، ۳ بزرگسال و ۱۰ نوجوان در بخش آئینی سنتی، ۲۲ بزرگسال و ۱۹ نوجوان در بخش سنتی کلاسیک، ۳۰ بزرگسال در بخش ۱۰۰ ثانیه و ۲ بزرگسال در بخش زبان اشاره به رقابت خواهند پرداخت.

منصوری تصریح کرد: این جشنواره فرصتی مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان در عرصه قصه‌گویی است.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد، ترویج فرهنگ قصه‌گویی و تقویت هویت فرهنگی در میان نسل جدید است.

منصوری بیان کرد: امید است با حمایت و توجه ویژه به این عرصه، شاهد پیشرفت بیشتر این جشنواره و پرورش نسلی خلاق و مؤثر در زمینه‌های فرهنگی و هنری باشیم.