  1. جامعه
  2. شهری
۶ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۹

آلودگی هوا در تهران تشدید شد

آلودگی هوا در تهران تشدید شد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۸۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد و نسبت به روز قبل آلودگی هوا تشدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۸۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد و نسبت به روز قبل آلودگی هوا تشدید شده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته نیز میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۷۲ و در شرایط ناسالم قرار داشت.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد خبر 6669740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 1
      پاسخ
      تهران باید یکماه تعطیل بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها