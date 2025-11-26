  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

هشدار هواشناسی درباره ورود موج پیاپی سامانه‌ها؛ آغاز بارش‌ها از امشب

هشدار هواشناسی درباره ورود موج پیاپی سامانه‌ها؛ آغاز بارش‌ها از امشب

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به نفوذ موج جدید بارشی از امشب، گفت: در هفته‌های آتی در صورت مهیا بودن شرایط، انتظار عبور موج‌های متعدد بارشی را خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) استان فارس همچنان به‌ویژه در ساعات شب و بامداد با یخبندان و سرمازدگی باغات روبرو هستند و این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی و تخلیه آب و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در نواحی سردسیر بسیار ضروری است. همچنان در نواحی صنعتی استان‌هایی مانند تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان مرکزی، وضعیت آلودگی هوا نسبت به سایر مناطق آلوده‌تر است.

اصغری ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌ها با نفوذ موج جدید بارشی از غروب امروز در نقاط شمال‌غرب و غرب کشور، از میزان غلظت آلاینده‌ها کاسته شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به وقوع بارندگی در کردستان از امشب، خاطرنشان کرد: این وضعیت جوی برای کرمانشاه نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین در هفته آتی و هفته‌های بعد، در صورت مهیا بودن شرایط، انتظار عبور موج‌های متعدد بارشی را خواهیم داشت.

کد خبر 6669627
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      43 1
      پاسخ
      خداوندا خودت رحمی براین ملت کن و باران رحمتت را بر کشور عزیزم ایران نازل بفرما
      • SE ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        9 0
        الهی آمین، آنچه که در تعالیم آریایی و دینی امده است ،رحم و کمک به سایر مخلوقات پروردگار، رحمت الهی را دوچندان میکند، کار دشواری نیست ریختن مقداری دون و حتی نرمه نون سفره برای گنجشک ها و يا کریم ها و کبوترهای چاهی که در پشت شیرونی ها پناه گرفتند و دادن مونده های غذایی به گربه و سگها و پناه دادن به اونا در یخبندان و نکته قابل توجه اینکه بدلیل خشکسالی های پی در پی وحوش مانند روباه ها و شغال ها و ....چیزی برای خوردن پیدا نمی‌کنند و نیاز به کمک دارند تا زمان بارش که زمین جوون بگیره،حتی گذاشتن ظرف اب
    • مهدی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      16 5
      پاسخ
      بگو خبر خوشحالی نگو هشدار ، بگو خداراشکر.
      • ارمین IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        0 0
        تغییرات اقلیمی باعث عدم بارش شده با این همه آلودگی هوا انتظار بارش زیاد نداشته باشید
    • ابوالفضل کریمی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      23 0
      پاسخ
      خدا کنه تو کل کشور انقدر برف و باران بیاد که معضل بی آبی ومشکل آلودگی هوا حل بشه ،خداکنه باران فراوان این نزول رحمت الهی تو کشور ما زیاد بشه ان شاالله.
      • علیرضا بالابیگ زاده IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        0 0
        الهی آمین یا رب العالمین
    • IE ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      12 3
      پاسخ
      سلام وقت بخیر خواهشمندم دانشگاه های سراسری اطراف مشهد حداقل به مدت دو سه روز مجازی یا لغو کنید واقعا گرفتن این ویروس در خوابگاه سخته و اصلا نمیتونی استراحت کنی خواهش میکنم به فکر ما دانشجویان باشید .
      • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        0 0
        انشاالله
    • باجولوند US ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      3 0
      پاسخ
      نقشه ای که کار کردی اشتباهه...مرز لرستان و چهارمحال کو؟
      • علی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        0 0
        اینا مرز اصفهان چسباندن به خوزستان که انتقال آب رو یه جورایی روا بدونن وگرنه خوزستان با اصفهان مرز نداره اصلا
    • کامران IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      17 1
      پاسخ
      خدایا خودت رحمی به این مردم کن .درسته ایران کشور کم بارشی در طول تاریخ بوده .اما نه دیگه اینقدر کم .من یادمه یه زمان بچه بودم اینقدرربرف میومد و اون زمان باید پشت بام رو میرفتیم .ایتقدر پارو میکردیم که خسته میشدیم ..یادمه خانه ۱.۵ طبقه داشتیم اینقدر برف تو حیاط میریختیم که از پشت بام راحت میشد پا بذاری تو حیاط .بهار هم همیشه باران های خوبی میومد ..اما الان انگار چیزی به اسم ابر هم نیست چه برسه باران و برف
    • حمید IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      19 1
      پاسخ
      الهی باران رحمتت را بر سرزمین پاکم نازل کن و گناهان ما را ببخش و بیامرز
    • طوسی IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      همش داریدمیگیدبارون بارون ولی دریغ ازیک قطره بارون
    • مجید DE ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت رحم کن الهی پروردگارا ما را ببخش
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها