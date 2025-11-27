به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پاسخ به این سوال که علت تفاوت اطلاعات و داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای داخلی با اعداد اعلام شده در سایت‌های خارجی چیست، اظهارکرد: مبنای گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، مانند استاندارد جهانی تمامی کشورهای دنیا، اندازه‌گیری مستقیم آلاینده‌ها از طریق شبکه‌ای گسترده شامل بیش از ۳۰ ایستگاه سنجش استاندارد متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست در سطح شهر است. اطلاعات ذکر شده در سایت‌های خبری بین المللی برگرفته از سنسورهای ارزان‌قیمت مستقر در تهران است که اطلاعات سنسورهای اندازه‌گیری به هیچ وجه دقت و صحت داده‌های آنالایزرهای مورد استفاده در ایستگاه‌ها را ندارد. ضمن اینکه اطلاعات اعلام شده در سایت موثق این شرکت مبنی بر میانگین کل شهر تهران است.

کریمی افزود: سایت‌های بین المللی و خارجی، بخشی از اطلاعات خود را نیز از طریق مدل‌سازی و میان‌یابی برآورد می‌کنند که خروجی این سامانه‌ها بیشتر یک تصویر کلی و تخمینی از وضعیت آلودگی در سطح وسیع است و نمی‌تواند جایگزین اندازه‌گیری زمینی و مستقیم ایستگاه‌های مرجع باشد.

وی با بیان اینکه در بخش نمایش بر روی نقشه در سایت شرکت کنترل کیفیت هوا وضعیت آلاینده‌های معیار و کلیه ایستگاه‌های متعلق به این شرکت و سازمان حفاظت محیط زیست به صورت بر خط وجود دارد، گفت: بی تردید در بسیاری از ایستگاه‌ها میزان شاخص از میانگین کلی شهر بیشتر بوده پیشنهاد می‌شود به منظور اطلاع از وضعیت دقیق آلودگی هوا وضعیت کیفیت هوا در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل سکونت و کار شهروندان بررسی شود.

کریمی در پاسخ به این پرسش که صحت کارکرد و اطلاعات ایستگاه‌های شرکت کنترل کیفیت هوا چگونه تعیین و تأیید می‌شود و چرا برخی از ایستگاه‌ها فاقد اطلاعات بوده و یا خاموش هستند، خاطرنشان کرد: این ایستگاه‌ها با تجهیزات پیشرفته و در آزمایشگاه مرجع به طور هفتگی و ماهانه کالیبره شده و تحت نظارت روزانه فعالیت می‌کنند. شاخص کیفیت هوا را بر اساس اندازه‌گیری واقعی، محلی و برخط بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور گزارش می‌دهند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: شرکت کنترل کیفیت هوا در حال حاضر دارای ۱۹ ایستگاه فعال سنجش کیفیت هواست. این ایستگاه‌ها در مناطق مختلف شهر مستقر بوده و در حال حاضر در حال اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا به ویژه آلاینده ذرات معلق که آلاینده شاخص شهر است، هستند. تجهیزات این ایستگاه‌ها از معتبرترین دستگاه‌های سنجش بین المللی بوده و دو بار در ماه با گاز کالیبراسیون معتبر و مرجع کالیبره می‌شوند و همچنین داده‌های دریافتی از سامانه شرکت، روزانه دو بار توسط بخش پایش این شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت بروز هرگونه ایراد و اشکال طی همان روز موارد به پیمانکار برای اصلاح دستگاه اعلام می‌شود.

وی گفت: این تعداد ایستگاه در کنار ایستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست پوشش مناسبی را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی در سطح شهر فراهم کرده است. شرکت کنترل کیفیت هوا با مسئولیت‌پذیری کامل و با اتکا به شبکه‌ای از ایستگاه‌های استاندارد، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا دقیق‌ترین، به‌روزترین و واقعی‌ترین داده‌ها را در اختیار شهروندان قرار دهد.