هوای اصفهان همچنان در وضعیت خطرناک قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۸ صبح پنج‌شنبه پنجم آذر ماه با میانگین ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه ۲۵ آبان ۱۵۵، خیابان پروین با عدد ۱۶۲، ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۷۱، رهنان ۱۶۰، زینبیه ۱۸۰، سپاهان شهر ۱۸۸، فرشادی ۱۶۱، فیض ۱۶۷، میرزاطاهر ۱۶۰، هزار جریب ۱۶۰ و کاوه ۱۶۷ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه رودکی ۱۲۹، پارک زمزم ۱۳۶، و ولدان با شاخص ۱۳۸ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین کیفیت هوا در علوم پزشکی کاشان با شاخص ۸۸، نجف آباد ۵۵، کاشان ۹۳ و شاهین شهر ۸۱ AQI وضعیت زرد و سالم را نشان می‌دهد.

کیفیت هوا در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ۴۰ AQI وضعیت سبز و هوای پاک را نشان می‌دهد و قهجاورستان در وضعیت بنفش و بسیار خطرناک با شاخص ۲۹۷ قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن(CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.