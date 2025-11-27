تنگنای ارزی در حوزه دارو و تجهیزات؛ ۱۴۰ همت حجم مطالبات

مهدی پیرصالحی، در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت تأمین ارز و منابع مالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: تنگنای ارزی در این بخش همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مصرف ارزی دارو و تجهیزات طی چهار تا پنج سال گذشته حدود ۵ تا ۵.۵ میلیارد دلار ثابت مانده، در حالی که نیاز کشور به دلیل سالمندی جمعیت و ورود داروها و تجهیزات گران‌قیمت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

پیرصالحی با اشاره به وضعیت تخصیص ارز، گفت: ترکیب ارز برای امسال شامل ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی بوده است. تا پایان آذرماه، از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تنها ۱.۹ میلیارد دلار تخصیص یافته و حدود ۱.۲ میلیارد دلار به صورت واقعی منتقل شده است؛ در حالی که نیاز حداقل ۲.۵ میلیارد دلار بوده است.

وی تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده باعث بروز کمبودهای جدی در برخی اقلام حیاتی شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به حجم بالای بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: مطالبات شرکت‌های دارویی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در حوزه تجهیزات نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به دلیل مشکلات انتقال ارز، بسیاری از شرکت‌ها مجبور شده‌اند برای ادامه فعالیت از وام بانکی استفاده کنند یا ارز آزاد تهیه کنند که فشار مالی زیادی بر تولید و واردات وارد کرده است.

وی همچنین وضعیت دانشگاه‌ها و بیمه‌ها را نگران‌کننده دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیلان که اخیراً به آنجا سفر کردیم تنها در بخش دارو و تجهیزات حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و بخش زیادی از مطالبات بیمه‌ها هنوز پرداخت نشده است.

پیرصالحی اظهار داشت: در طرح دارویار نیز از مجموع نیاز ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ در حالی که ۸۵ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. این اختلاف، روند تأمین دارو و تجهیزات ضروری را با چالش جدی مواجه کرده است.

پیرصالحی در پایان تأکید کرد: ادامه این شرایط بدون تأمین فوری منابع ارزی و تسریع در پرداخت مطالبات، می‌تواند دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات ضروری را با اختلال مواجه کند.