به گزارش خبرنگار مهر، در حالی به فصل زمستان نزدیک می‌شویم که اصولاً در فصل آخر هر سال با موضوع کمبود بودجه و اعتبارات دولت مواجه بوده‌ایم، و همین چالش؛ می‌تواند خدمات حیاتی وزارت بهداشت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در روزهای اخیر یک خبر نگران کننده را مطرح کرد مبنی بر اینکه ۶۰۰ میلیون دلار از مقدار ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، بنابر بخشنامه دولت، کاهش یافته است.

سال گذشته و امسال مجموعاً ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای دارو و تجهیزات در نظر گرفته شد.

این در حالی است که قیمت دارو و تجهیزات، به شدت افزایش یافته و آنچه مسلم است، با این مقدار ارز تخصصی یافته؛ نمی‌توان بازار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را مدیریت کرد تا کمبودی رخ ندهد.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی که باید تا آذر ۱۴۰۴ تخصیص می‌یافت، تنها ۱.۹ میلیارد دلار پرداخت شده و از این مقدار، ۷۰۰ میلیون دلار هنوز منتقل نشده است. بدین ترتیب، تنها ۱.۲ میلیارد دلار ارز به خارج از کشور منتقل شده است، در حالی که تا این زمان حداقل باید ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص داده می‌شد.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به کمبودهای دارویی در کشور، گفت: به رغم پیگیرهای مداوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای وضعیت دارو و تأمین مواد اولیه و ارز کافی و برگزاری نشست‌هایی با رئیس جمهور، وزیر بهداشت و مسئولان بانک مرکزی و حوزه ارزی وزارت اقتصاد و دادن اخطارهای لازم، همچنان شاهد چالش‌های جدی در تأمین ارز دارو و مواد اولیه برخی اقلام دارویی هستیم.

وی افزود: متأسفانه این شرایط می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد و زمینه فعالیت غیرقانونی دلالان و مافیای دارو را فراهم کند و به جای صرف سرمایه مردم برای تولید دارو و درمان بیماری‌ها، صرف پُر کردن جیب دلالان شود.

حجم مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در کشور، از مرز ۱۴۰ همت عبور کرده و این مجموعه‌ها در مسیر تولید و تأمین دارو و تجهیزات، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در حالی که به فصل زمستان نزدیک می‌شویم و در سه ماه پایانی سال شاهد افزایش بیماری‌های واگیر و در نتیجه آن، افزودن مصرف دارو و تجهیزات بیمارستانی هستیم؛ کمبودها می‌تواند منجر به بروز بحران دارویی و تجهیزات در روزهای سرد سال شود.

عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بخش زیادی از داروهای ما نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که باید وارد شوند و با توجه به نوسانات ارز، هزینه واردات این مواد به شدت افزایش یافته است، از طرفی تسهیلات ارزی که در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

وی افزود: متأسفانه مصوباتی که در مجلس برای تأمین بودجه دارو و لوازم مصرفی از کالاهای اساسی داشتیم، اجرایی نشد و همچنین اعتبارات ارزی پیش‌بینی‌شده تخصیص نیافت یا با لحاظ کردن معادل ریالی، عملاً اثرگذاری لازم را از دست داد و کسی هم مسئولیت کم‌کاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را نمی‌پذیرد.

در همین حال، چهار تشکل بزرگ صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، نسبت به تداوم عدم تأمین و انتقال ارز مورد نیاز واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی هشدار دادند و اعلام کردند که این وضعیت می‌تواند به‌زودی به کمبود جدی و گسترده اقلام حیاتی حوزه سلامت منجر شود.

در این نامه که رؤسای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، اتحادیه واردکنندگان دارو و انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، پای آن را امضا کرده‌اند؛ تأکید شده است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو به رغم تکالیف قانونی، در تأمین و ارسال ارزهای تخصیصی حوزه سلامت دچار تعلل و تأخیرهای مکرر بوده‌اند؛ موضوعی که اکنون زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور را در معرض اختلال جدی قرار داده است.

تشکل‌های صنعت سلامت با اشاره به آثار زیانبار ادامه این روند بر سلامت عمومی مردم و بی‌نتیجه بودن مکاتبات پیشین، نسبت به اختلال قریب‌الوقوع در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هشدار داده و خواستار دستور قاطع و فوری رئیس‌جمهوری برای حل این بحران شده‌اند.