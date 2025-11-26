پیرصالحی: ارز ترجیحی دارو و تجهیزات کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: طی پنج سال گذشته، میزان مصرف ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵ تا ۵.۵ میلیارد دلار در سال ثابت مانده است، در حالی که نیازها سالانه افزایش یافته‌اند.

وی تصریح کرد: سال گذشته و امسال مجموعاً ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای دارو و تجهیزات در نظر گرفته شد، اما ورود داروهای جدید مانند آنتی‌بادی‌های مونوکلونال، تینیب‌ها و داروهای خاص، تجهیزات پزشکی گران‌قیمت و افزایش جمعیت سالمند، هزینه‌ها را چند برابر کرده است.

پیرصالحی افزود: سهم ارز دارو و تجهیزات سال‌هاست افزایش نیافته و همین مسئله باعث کمبودهای دوره‌ای شده است. به گفته وی، این وضعیت به معنای آن است که باید با همان منابع موجود مدیریت شود و هیچ بودجه اضافی برای دارو و تجهیزات تخصیص داده نمی‌شود.

وی با اشاره به تأمین ارز ترجیحی گفت: از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی که باید تا آذرماه تخصیص می‌یافت، تنها ۱.۹ میلیارد دلار پرداخت شده و از این مقدار، ۷۰۰ میلیون دلار هنوز منتقل نشده است. بدین ترتیب، تنها ۱.۲ میلیارد دلار ارز به خارج از کشور منتقل شده است، در حالی که تا این زمان حداقل باید ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص داده می‌شد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: اخیراً بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر شده که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات از ۳.۵ میلیارد دلار به ۲.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافته به ارز توافقی اضافه نشده است.

به گفته پیرصالحی، در این شرایط اولویت مطلق تأمین دارو و تجهیزات است و موضوع قیمت در درجه دوم اهمیت قرار دارد و مدیریت منابع موجود برای پاسخگویی به نیازهای روزمره حوزه سلامت، ضرورت دارد.