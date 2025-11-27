  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۰

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب و در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم واقع ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، میرداماد، شمس آباد، ویلاشهر، سهند، مجتمع فجر، فردوس، گلشهر، پرواز و سینا می‌رساند در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۶ احتمالاً مواجه با کمبود فشار یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

