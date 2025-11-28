  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب و در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم واقع در بزرگراه نیایش (حد فاصل بلوار توحید تا بلوار مشروطه) خیابان معراج، نبوت، توحید، اسلامشهر، آخر خیابان طالقانی، کوی امام رضا و امامیه می‌رساند در ساعات ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۹/۷ احتمالاً مواجه با کمبود فشار یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

