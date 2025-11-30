  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۰

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنین محترم خیابان ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی می‌رساند در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۹ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6672371

