سیدحسین نژادحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح ملی «تشویق» ویژه مربیان حفظ قرآن کریم در سراسر کشور و با اشاره به اینکه مربیان و معلمان قرآن مؤلفه‌های پیشران در حفظ کلام وحی هستند، اظهار کرد: در این راستا معاونت قرآن و عترت (ع) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرحی را ذیل عنوان «تشویق» اجرا می‌کند که همه فعالان عرصه آموزش حفظ می‌توانند در این طرح شرکت و از مزایای آن استفاده کنند.

رئیس گروه قرآن و عترت (ع) اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه طرح تشویق تمامی معلمان، مدرسان و مربیان حفظ قرآن را تحت پوشش قرار می‌دهد، ادامه داد: مربیان حتی با داشتن یک قرآن‌آموز هم می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

نژادحسینی تصریح کرد: مربیان حفظ استان تا ۲۲ بهمن‌ماه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و بهره‌مندی از هدایای نقدی و ارتقا آموزشی به سامانه tashwiq.ir مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه مربیان شرکت‌کننده در طرح تشویق حداقل باید سه جز قرآن کریم را حفظ باشند، افزود: همچنین این افراد باید دارای مدرک حفظ عمومی سازمان دارالقرآن کشور باشند و تصویر مدرک خود را برای ثبت‌نام در سامانه بارگذاری کنند.

نژادحسینی یادآور شد: مربیان مراجعه‌کننده به سامانه تشویق باید مشخصات قرآن‌آموزان خود را در این سامانه بارگذاری کنند؛ در ادامه، قرآن‌آموزان نیز باید آزمون‌های مربوط را در این سامانه طی کنند، محفوظات جدید را ارائه دهند و مدرک قبولی دریافت کنند.

وی ادامه داد: مربیان و معلمانی که قرآن‌آموزان آنها آزمون‌های مربوط به حداقل پنج جز جدید را با موفقیت طی کنند، بعد از ماه رمضان با هدایای نقدی مورد تشویق قرار می‌گیرند.

نژادحسینی گفت: برپایی دوره‌های آموزشی، توانمندسازی و ارتقای مربیان از دیگر مزایای طرح تشویق است که از همه مربیان حفظ در مؤسسات و مراکز قرآنی، مدارس و دانشگاه‌ها، جلسات خانگی و … دعوت می‌شود در این طرح شرکت کنند.