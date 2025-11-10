حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح ملی «تشویق» ویژه مربیان حفظ قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: مربیان حفظ استان تا ۲۲ بهمن‌ماه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و بهره‌مندی از هدایای نقدی و ارتقا آموزشی به سامانه tashwiq.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه طرح ملی تشویق به همت ستاد ملی راهبری حفظ سازمان دارالقرآن کشور و با هدف حمایت و تشویق مربیان تلاشگر این عرصه و نیز حافظان و مراکز قرآنی برگزار می‌شود، ادامه داد: این طرح صرفاً معطوف بر حمایت مالی نیست بلکه شناسایی فعالان عرصه حفظ و ایجاد زیرساخت‌های ارزیابی و تدوین یک چرخه دقیق و جامع حمایتی را نیز دنبال می‌کند.

منصوری بیان کرد: شناسایی جامع مربیان و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از مربیان فعال حفظ در سراسر کشور برای پیش‌بینی دوره‌های آموزشی ارتقای علمی و مهارتی از دیگر اهداف طرح ملی تشویق اعلام شده است.

وی با اشاره به نقش فعال مؤسسات و مراکز قرآنی در تربیت حافظان، تصریح کرد: در مراحل بعدی این طرح ملی، مراکز و مؤسساتی که بستر تربیت حفاظ را فراهم کرده‌اند بر اساس عملکردشان مورد ارزیابی و تشویق و حمایت قرار می‌گیرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: از تمامی مربیان حفظ قرآن کریم در سراسر استان خواسته شده که در طرح ملی تشویق ثبت‌نام کنند و از فرصت‌های حمایتی این طرح بهره‌مند شوند.