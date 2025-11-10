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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۳

مربیان حفظ قرآن در چهارمحال و بختیاری تشویق می‌شوند

مربیان حفظ قرآن در چهارمحال و بختیاری تشویق می‌شوند

شهرکرد - رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح ملی «تشویق» ویژه مربیان حفظ قرآن در استان هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح ملی «تشویق» ویژه مربیان حفظ قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: مربیان حفظ استان تا ۲۲ بهمن‌ماه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و بهره‌مندی از هدایای نقدی و ارتقا آموزشی به سامانه tashwiq.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه طرح ملی تشویق به همت ستاد ملی راهبری حفظ سازمان دارالقرآن کشور و با هدف حمایت و تشویق مربیان تلاشگر این عرصه و نیز حافظان و مراکز قرآنی برگزار می‌شود، ادامه داد: این طرح صرفاً معطوف بر حمایت مالی نیست بلکه شناسایی فعالان عرصه حفظ و ایجاد زیرساخت‌های ارزیابی و تدوین یک چرخه دقیق و جامع حمایتی را نیز دنبال می‌کند.

منصوری بیان کرد: شناسایی جامع مربیان و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از مربیان فعال حفظ در سراسر کشور برای پیش‌بینی دوره‌های آموزشی ارتقای علمی و مهارتی از دیگر اهداف طرح ملی تشویق اعلام شده است.

وی با اشاره به نقش فعال مؤسسات و مراکز قرآنی در تربیت حافظان، تصریح کرد: در مراحل بعدی این طرح ملی، مراکز و مؤسساتی که بستر تربیت حفاظ را فراهم کرده‌اند بر اساس عملکردشان مورد ارزیابی و تشویق و حمایت قرار می‌گیرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: از تمامی مربیان حفظ قرآن کریم در سراسر استان خواسته شده که در طرح ملی تشویق ثبت‌نام کنند و از فرصت‌های حمایتی این طرح بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6650618

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