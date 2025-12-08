جزئیات اجرای طرح قرآنی «حافظ شو» در چهارمحال و بختیاری

سیدحسین نژادحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح قرآنی «حافظ شو» در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور از ۱۵ آذر تا ۱۵ اسفند، اظهار کرد: تربیت حافظان قرآن کریم از محورهای جدی برنامه هفتم توسعه است که در این راستا مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تربیت ۱۰۰ هزار نفر جز حافظ قرآن است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه طرح ملی حافظ شو در راستای این مأموریت طراحی و اجرایی شده است، ادامه داد: سامانه حافظ شو از اواسط ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در فضایی نرم‌افزاری همراه با بازی و سرگرمی، رقابت و مسابقه برای استمرار و تثبیت آیات کلام وحی فراهم ساخته است.

نژادحسینی با یادآوری اینکه گسترش حفظ قرآن و انس بیشتر مردم خاصه نوجوانان و جوانان با کلام وحی از مهم‌ترین اهداف این طرح ملی است، افزود: این لیگ ملی قرآنی با شعار «با حافظ شو خاطره‌ای نورانی بساز» همه علاقه‌مندان به قرآن در منازل، مؤسسات قرآنی، مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها و … را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای شرکت‌کنندگان در بخش رقابتی، جوایز نفیسی تدارک دیده است.

هدف‌گذاری برای استمرار و تثبیت حفظ قرآن

وی بیان کرد: طرح ملی حافظ شو به‌صورت رسمی از ۱۵ آذرماه آغاز شده و دوره اول طرح تا اسفندماه ادامه دارد که علاقه‌مندان می‌توانند اپلیکیشن حافظ شو را از طریق سایت طرح به نشانی https://www.hafezsho.ir/ دریافت و نصب کنند.

نژادحسینی تصریح کرد: مراکز و مؤسسات قرآنی و فرهنگی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، دارالقرآن بسیج، دارالقرآن‌های مدارس، کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و عموم مردم می‌توانند در این لیگ سراسری مشارکت داشته باشند و در کنار خانواده و دوستان از برکات معنوی قرآن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به محتوای غنی طرح حافظ شو که با مشارکت چندین مجموعه قرآنی کشور از جمله جامعة القرآن تهیه و پشتیبانی می‌شود، ادامه داد: این طرح در پنج سطح شامل حفظ موضوعی قرآن کریم، حفظ مقدماتی، حفظ تکمیلی، حفظ پیشرفته و حفظ حرفه‌ای در حال برگزاری است.

نژادحسینی یادآور شد: حفظ موضوعی تمامی آیات منتخب «نهضت زندگی با آیه‌ها» را شامل می‌شود، حفظ مقدماتی شامل جز سی‌ام قرآن، حفظ تکمیلی شامل منتخبی از سوره‌های قرآن، حفظ پیشرفته شامل اجزا اول تا ۲۹ و حفظ حرفه‌ای شامل حفظ کل قرآن کریم است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه سامانه حافظ شو در کنار تشویق به حفظ فضاهای بازی و سرگرمی و اهدای جوایز را نیز برای کاربران فراهم می‌کند، افزود: افراد علاقه‌مند علاوه بر برخورداری از امکان حفظ آیات، با ترجمه و مفاهیم آیات نیز آشنا می‌شوند.

اجرای طرح حافظ شو با رویکرد مردمی‌سازی حفظ قرآن

نژادحسینی با تصریح اینکه ارزیابی از شرکت‌کنندگان در نیمه هر ماه طی سه ماهه دی، بهمن و اسفند انجام خواهد شد، گفت: برگزیدگان نهایی از جوایز ارزنده‌ای همچون سکه طلا، جوایز نقدی، سفرهای زیارتی، تبلت، ساعت دیجیتال و … بهره‌مند می‌شوند. همچنین برترین‌های دوره اول از لیگ سراسری حافظ شو در سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم و نیز نهادهای قرآنی برای مشارکت در طرح حافظ شو، اظهار کرد: رویکرد مردمی‌سازی حفظ قرآن محور اصلی این طرح است که در کنار رقابت قرآنی می‌تواند یک حرکت فرهنگی برای ایجاد پیوند عاطفی و معرفتی مردم با کلام نورانی وحی باشد.