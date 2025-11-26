  1. استانها
  2. لرستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

وعده معاون وزیر بهداشت برای تکمیل طرح‌های حوزه بهداشت لرستان

وعده معاون وزیر بهداشت برای تکمیل طرح‌های حوزه بهداشت لرستان

خرم‌آباد - معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وعده داد: طرح‌های حوزه بهداشت لرستان تا دو سال آینده تکمیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی شامگاه چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس گفت: تا پایان دولت چهاردهم مرکز بهداشتی استیجاری نخواهیم داشت.

وی با اشاره به وجود ۱۲۵ مرکز بهداشتی استیجاری و ۹۶ مرکز ایجاد شده در سطح لرستان گفت: در طرح تحول سلامت سال ۹۲ تنها با ارسال یک نامه می‌شد تمام این مراکز را نوسازی کرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: جدا از علل انجام نشدن این طرح یا ارسال نامه، بر اساس رسالت وزارت بهداشت در مناطق محروم، قول می‌دهم ۵۹ خانه بهداشت ایجاد شده را تا سال آینده و ۴۱ مرکز استیجاری شامل ۲۳ خانه بهداشت، سه پایگاه سلامت روستایی و ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی را در دو سال آینده تکمیل کنیم.

رئیسی یادآور شد: این اقدام نیازمند امضای تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار لرستان و وزارت بهداشت و آماده‌سازی زمین توسط استان لرستان است که با اجرای این طرح حدود ۵۰ درصد از کمبودهای فعلی برطرف خواهد شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان این دولت هیچ مرکز استیجاری نداشته باشیم، هر چند حوزه بهداشت اعتبار کافی برای پرداخت اجاره‌بها ندارد و وجود مراکز استیجاری با ماهیت خدمات بهداشتی پایدار در تناقض است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حل مشکل عقب‌افتادگی پرداخت‌های بیمه‌ای، از انعقاد تفاهم‌نامه جدید پزشک خانواده روستایی خبر داد و افزود: برای اولین‌بار، دندان‌پزشکان نیز به این طرح پیوسته‌اند که موجب جذب قابل‌توجه دندانپزشک در آینده نزدیک خواهد شد.

کد خبر 6669684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها