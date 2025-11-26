به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی شامگاه چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس گفت: تا پایان دولت چهاردهم مرکز بهداشتی استیجاری نخواهیم داشت.

وی با اشاره به وجود ۱۲۵ مرکز بهداشتی استیجاری و ۹۶ مرکز ایجاد شده در سطح لرستان گفت: در طرح تحول سلامت سال ۹۲ تنها با ارسال یک نامه می‌شد تمام این مراکز را نوسازی کرد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: جدا از علل انجام نشدن این طرح یا ارسال نامه، بر اساس رسالت وزارت بهداشت در مناطق محروم، قول می‌دهم ۵۹ خانه بهداشت ایجاد شده را تا سال آینده و ۴۱ مرکز استیجاری شامل ۲۳ خانه بهداشت، سه پایگاه سلامت روستایی و ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی را در دو سال آینده تکمیل کنیم.

رئیسی یادآور شد: این اقدام نیازمند امضای تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار لرستان و وزارت بهداشت و آماده‌سازی زمین توسط استان لرستان است که با اجرای این طرح حدود ۵۰ درصد از کمبودهای فعلی برطرف خواهد شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان این دولت هیچ مرکز استیجاری نداشته باشیم، هر چند حوزه بهداشت اعتبار کافی برای پرداخت اجاره‌بها ندارد و وجود مراکز استیجاری با ماهیت خدمات بهداشتی پایدار در تناقض است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حل مشکل عقب‌افتادگی پرداخت‌های بیمه‌ای، از انعقاد تفاهم‌نامه جدید پزشک خانواده روستایی خبر داد و افزود: برای اولین‌بار، دندان‌پزشکان نیز به این طرح پیوسته‌اند که موجب جذب قابل‌توجه دندانپزشک در آینده نزدیک خواهد شد.