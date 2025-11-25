  1. استانها
  2. لرستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

آغاز اردوی جهادی پزشکی و دندان‌پزشکی در ۸۰ نقطه لرستان

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از آغاز اردوی جهادی پزشکی و دندان‌پزشکی در ۸۰ نقطه این استان هم‌زمان با هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج اردوی جهادی پزشکی و دندان‌پزشکی در لرستان آغاز شد.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در اجرای این اردوی جهادی، عنوان کرد: این اردوی جهادی با حضور ۶۵ تیم و ۷۳۰ نفر پرسنل پزشکی، درمانی و… برگزار شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، گفت: این اردوی جهادی در ۸۰ نقطه سراسر استان آغاز شده است.

سردار باقری، افزود: این اردوی جهادی با نام و یاد «یا فاطمه الزهرا (س)» آغاز شده است.

