  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن

نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن

کرمانشاه - نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت برگزار شد تا بر راهکارهای توسعه صنعتی و رفع موانع تولید تأکید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای تسریع در اجرای سیاست‌های صنعتی و اقتصادی دولت و همچنین حل چالش‌های تولید در استان کرمانشاه تشکیل گردید.

در این مراسم، نمایندگان بخش خصوصی و جمعی از مدیران اقتصادی و صنعتی استان کرمانشاه، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در حوزه تولید، صادرات، و تأمین مواد اولیه، خواستار همکاری بیشتر میان نهادهای مربوطه و اجرایی برای رفع موانع کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاران شدند.

کد خبر 6669779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها