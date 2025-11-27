نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای تسریع در اجرای سیاست‌های صنعتی و اقتصادی دولت و همچنین حل چالش‌های تولید در استان کرمانشاه تشکیل گردید.

در این مراسم، نمایندگان بخش خصوصی و جمعی از مدیران اقتصادی و صنعتی استان کرمانشاه، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در حوزه تولید، صادرات، و تأمین مواد اولیه، خواستار همکاری بیشتر میان نهادهای مربوطه و اجرایی برای رفع موانع کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاران شدند.