کاروان مشترک وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس وارد کرمانشاه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان مشترک معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با استقبال دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، معاونان استانداری و جمعی از مدیران استان شامگاه سه‌شنبه از طریق فرودگاه شهید اشرفی و با همراهی نمایندگان سنقر و کلیایی و هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس، وارد کرمانشاه شدند.

این سفر که سومین حضور کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کرمانشاه طی یک‌سال اخیر به شمار می‌رود، در ادامه روند پیگیری مطالبات استان پس از سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس انجام می‌شود؛ دو سفری که طی آن‌ها مسائل مرتبط با تجارت مرزی، امنیت مبادلات، و نیز مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی استان بررسی و پیگیری شد.

این مرحله جدید از حضور نمایندگان که با همراهی معاونین وزارت صمت و جمعی از مدیران کل این وزارتخانه انجام شده است، بر ارزیابی میدانی واحدهای تولیدی و بررسی زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و پیگیری رفع مشکلات اقتصادی استان متمرکز است.

قرار است پس از بازدیدهای میدانی، نشست تخصصی به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شود تا جمع‌بندی بررسی‌ها، راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای قابل تصویب تهیه و برای تصمیم‌گیری در سطح ملی ارائه شود. این سفر در چارچوب پیگیری مستمر برای رفع موانع تولید، تقویت بخش صنعت و تجارت و بهبود محیط فعالیت اقتصادی استان ارزیابی می‌شود.