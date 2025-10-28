مدیریت علمی کشت چغندر قند، راه تحقق خودکفایی در تولید شکر

به گزاری خبرنگار مهر، حسین اصغری مدیرکل دفتر محصولات صنعتی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست بررسی مسائل و مشکلات کشت چغندر قند در استان که پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی این محصول در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: چغندر قند یک محصول صنعتی و استراتژیک است که تحقق اهداف خودکفایی در تولید شکر بدون همکاری نزدیک میان کشاورزان، سیاست‌گذاران و کارخانجات صنعتی ممکن نخواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی با نگاه جامع به زنجیره تولید تا فرآوری، بر مدیریت دقیق الگوی کشت و بهره‌وری منابع آب تأکید ویژه دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم استفاده بهینه از هر مترمکعب آب، باید کشت چغندر قند به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن افزایش بهره‌وری، منجر به حفظ پایداری منابع و تداوم تولید اقتصادی در استان شود.

اصغری همچنین با اشاره به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کشت‌های قراردادی، آموزش کشاورزان و حمایت از تولید پایدار گفت: در قالب الگوی کشت ابلاغی، تلاش داریم با تعامل نزدیک با کارخانجات قند، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی، الگوی علمی و اقتصادی کشت چغندر را در استان کرمانشاه مستقر کنیم تا از این طریق، گام‌های مؤثری در مسیر خودکفایی در تولید شکر در کشور برداشته شود.

مدیرکل دفتر محصولات صنعتی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان بر لزوم تداوم جلسات هماهنگی میان بخش‌های مختلف و نظارت بر اجرای دقیق الگوی کشت در مناطق مستعد استان تأکید کرد و بیان داشت: مقرر گردید کارگروه مشترکی میان سازمان جهاد کشاورزی، کارخانجات قند و بخش خصوصی برای پایش عملکرد مزارع و ارائه راهکارهای فنی و حمایتی تشکیل شود.