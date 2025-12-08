سردار رضایی: ماموریت های رصد و پایش مناطق کویری کرمان باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی ظهر دوشنبه در سفر استانی خود به استان کرمان با حضور در شهرستان بم از موقعیت یگان پهپادی و دیگر زیرساخت‌های توسعه امنیت مناطق کویری حوزه جنوب و شرق استان کرمان بازدید و بر بکارگیری تجهیزات نوین در حوزه رصد و پایش این حوزه تاکید کرد.

وی ضمن بازبینی نحوه پایش مناطق کوهستانی و صعب العبور حوزه شهرستان‌های بم، فهرج، ریگان و نرماشیر تا امتداد خروجی حوزه کویر استان کرمان به سمت شهرستان راور گفت: بحمدالله مسئولان انتظامی دغدغه ارتقا امنیت مناطق دارای خطه کویر را با تلاش و پیگیری فراوان و نهایتاً با راه اندازی و توسعه این مرکز به سرانجام رساندند.

وی افزود: توسعه این گونه فعالیت‌ها در حوزه‌های پایش هوایی و رصد هرگونه تحرک در کویر علاوه بر ارتقا امنیت، در ابعاد توسعه امور گردشگری و صنایع و معادن نیز تأثیرگذار خواهد بود.