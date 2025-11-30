به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، شامگاه یکشنبه با اشاره به اجرای دومین مرحله‌ای از طرح مقابله با قاچاق سوخت در استان کرمان، با اولویت مناطق میثم‌آباد و سبزه گزی از توابع شهرستان عنبرآباد اظهار داشت: مرحله اول این طرح در شهرستان‌های جنوبی استان انجام و در مرحله دوم این طرح که با همکاری استانداری، پلیس‌های تخصصی، یگان‌های تکاوری، سپاه، مسئولان محلی و نمایندگان شرکت نفت به اجرا درآمد، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی قاچاق شدیم.

وی افزود: در این عملیات، مقدار ۶۱۶ هزار و ۷۵۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۱۶۵۰ مخزن غیرمجاز نگهداری سوخت تخریب و ۵۳ قاچاقچی سوخت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: در این طرح، یک باند سازمان یافته قاچاق سوخت نیز شناسایی و منهدم و همچنین ۷۱ دستگاه خودرو مورد استفاده در حمل سوخت قاچاق توقیف و ۱۴ عدد کارت سوخت غیرمجاز نیز کشف شد.

سردار موقوفه‌ئی، با تأکید بر تداوم این طرح تا دستیابی به نتایج نهایی خاطرنشان کرد: با عزم جدی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، روند مقابله با قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان با قدرت ادامه خواهد یافت و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.