عملیات برق‌آسا پلیس کرمان علیه قاچاقچیان سوخت؛ ۵۳ قاچاقچی بازداشت شدند

کرمان- فرمانده انتظامی کرمان گفت: تعداد ۵٣ قاچاقچی سوخت با اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی در جنوب کرمان طی ٢۴ ساعت اخیر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، شامگاه یکشنبه با اشاره به اجرای دومین مرحله‌ای از طرح مقابله با قاچاق سوخت در استان کرمان، با اولویت مناطق میثم‌آباد و سبزه گزی از توابع شهرستان عنبرآباد اظهار داشت: مرحله اول این طرح در شهرستان‌های جنوبی استان انجام و در مرحله دوم این طرح که با همکاری استانداری، پلیس‌های تخصصی، یگان‌های تکاوری، سپاه، مسئولان محلی و نمایندگان شرکت نفت به اجرا درآمد، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی قاچاق شدیم.

وی افزود: در این عملیات، مقدار ۶۱۶ هزار و ۷۵۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۱۶۵۰ مخزن غیرمجاز نگهداری سوخت تخریب و ۵۳ قاچاقچی سوخت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: در این طرح، یک باند سازمان یافته قاچاق سوخت نیز شناسایی و منهدم و همچنین ۷۱ دستگاه خودرو مورد استفاده در حمل سوخت قاچاق توقیف و ۱۴ عدد کارت سوخت غیرمجاز نیز کشف شد.

سردار موقوفه‌ئی، با تأکید بر تداوم این طرح تا دستیابی به نتایج نهایی خاطرنشان کرد: با عزم جدی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، روند مقابله با قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان با قدرت ادامه خواهد یافت و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

