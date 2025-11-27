سردار مهدوی: ضعف دشمن نتیجه حرکت جهادی بسیج است

سردار محمد رضا مهدوی در گفتگو با مهر با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت‌های بسیج در هفته اخیر و کارکرد تاریخی این نهاد، بیان کرد: بسیج از زمان تأسیس در پنجم آذر ۱۳۵۸، همواره در مقاطع مختلف، به عنوان یک تشکیلات پیشران عمل کرده است.

وی با بیان اینکه بسیج در دوران جنگ تحمیلی در کنار ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، حضوری مقتدرانه داشت و شهدای تقدیمی، سندی محکم بر این مدعا است، افزود: ایستادگی امروز کشور مدیون زحمات و تلاش بسیجیان و شهدایی است که پاسدار مرزها بودند.

سردار مهدوی ادامه داد: در عرصه امنیتی هم هر جا که انقلاب اسلامی تهدید شد، بسیج با حضور فعال خود، به کمک نیروهای مسلح شتافت و موفق به پیچیدن طومار جریانات معاند و خانه‌های تیمی در شمال، غرب و شرق کشور شد.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی اظهار داشت: نقش نیروهای مسلح به قوت خود باقی است، اما شبکه مویرگی فعال بسیج کمک بزرگی به برقراری امنیت بود.

سردار مهدوی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های پس از جنگ، به ورود جهادی بسیجیان در حوزه‌های علمی و پژوهش اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، به دلیل کمبودها و ممانعت استکبار جهانی، پاسخ کوبنده‌ای به موشک‌باران شهرها نداشتیم.

وی ادامه داد: امروز، به همت والای تفکر بسیجی در ورود به کارهای تئوری، علمی و سخت‌افزاری، کشور توانسته است دستاوردهای عظیمی کسب کند و به قدرت بازدارنده نه تنها برای خود، بلکه برای منطقه تبدیل شود.

سردار مهدوی با تاکید بر ضعف و زبونی دشمن امروز، نتیجه همین حرکت جهادی است، گفت: برنامه‌های هفته بسیج در استان خراسان جنوبی، نمایی از تنوع و گستردگی فعالیت‌هایی است که بسیج در محورهای مختلف کشور پیگیری می‌کند.