به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی سهشنبه شب در گردهمایی ورزشکاران خراسانجنوبی به مناسبت هفته بسیج، با گرامیداشت یاد ۲۴۰۰ شهید استان بهویژه شهدای ورزشکار و همچنین پیشکسوتان فقید ورزش، گفت: شادی روح همه شهدا و بزرگان ورزش صلواتی هدیه کنیم چراکه آنان ستونهای استوار ورزش این سرزمین بودهاند.
وی با بیان اینکه پیشکسوتانی که سالها در این میدان تلاش کردند، امروز جایشان در این جمع خالی است، افزود: ورزش استان، بهخصوص ورزش زورخانهای، وامدار زحمات این عزیزان بوده و موفقیتهای امروز، ثمره حضور و مجاهدت آنان در دهههای گذشته است.
فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه قهرمانیهای امروز یکشبه به دست نیامده، بیان کرد: سالها زحمت، غیرت، پاره کردن پیراهن و تحمل سختیها پشت این افتخارات وجود دارد.
وی افزود: نوجوانان و جوانان ما امروز با افتخار بر سکوی قهرمانی میایستند، اما باید بدانند این جایگاه محصول تلاش نسلهایی است که شاید امروز در میان ما نباشند.
وی از روسای هیئتهای ورزشی و فعالان عرصه ورزش خواست تا اجازه ندهند برخی رشتهها کمرنگ یا محو شوند و گفت: دیگران کاشتند و ما امروز ثمره آن را میخوریم، امروز نوبت ماست که برای آینده بکاریم تا نسلهای بعد از ورزش این استان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ورزش همگانی و قهرمانی بهصورت همزمان، اظهار داشت: تفکر بسیجی یعنی تلاش برای اینکه ورزش در همه سطوح جامعه گسترش یابد. اگر میخواهیم در تمام هیئتها شاهد سکوهای قهرمانی باشیم، باید ظرفیتهای استان را بسیج و متحد کنیم.
فرمانده سپاه انصار الرضا) (ع) خراسان جنوبی با تبیین نقش ورزش در سلامت روحی و جسمی جامعه گفت: فکر و اندیشه سالم در گرو بدن سالم است. بسیاری از مشکلات، بیحوصلگیها و ناتوانیها در پیگیری امور، ناشی از خستگی جسم و ذهن است. اگر میخواهیم در حوزههای مختلف استان با برنامهریزی دقیق حرکت کنیم، باید ورزش را نهادینه سازیم.
وی افزود: پیشگیری از مشکلات حوزه سلامت در گرو توجه به ورزش است. نهادینهسازی ورزش تنها وظیفه تربیت بدنی نیست؛ خانوادهها، مدارس، دانشگاهها، ادارات و همه مراکز باید در اجرای این موضوع نقشآفرین باشند.
سردار مهدوی با قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان استان و مجموعه همکاران گفت: از روزی که آقای دکتر قناد مسئولیت را پذیرفتند شاهد تحول در بخشهای مختلف ورزش بودیم. این مسیر باید با همراهی همه دستگاهها ادامه یابد.
وی در پایان برای سلامتی ورزشکاران، مسئولان و مردم شریف خراسان جنوبی دعا کرد و افزود: امیدواریم با همدلی و تلاش جمعی، ورزش استان همواره در مسیر تعالی قرار گیرد و پرچم افتخار خراسان جنوبی بالا بماند.
در ابتدای این مراسم نوجوانان ورزش پهلوانی استان به اجرای برنامه پرداختند و در پایان به پاس زحمات سردار مهدوی فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسانجنوبی قدردانی شد.
