روایت ۳ جبهه جهادی در ایران؛ آب، عدالت و سلامت در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در سرزمین مرزی خراسان جنوبی، جایی که روستاها با فاصلههای طولانی از هم پراکندهاند و بسیاری از مردم هنوز طعم امکانات اولیه را نچشیدهاند، گروههای جهادی تبدیل به حلقه اتصال مردم، خیرین و دستگاههای اجرایی شدهاند. آنان با ترکیب تخصص، تجربه میدانی و روحیه مردمی، نقشهای تازه از خدمترسانی ترسیم کردهاند، نقشهای که از ساخت قنات و لولهگذاری آب تا ارتباط تصویری کودکان با پدری که سالها در بند بوده، گسترده شده است.
در این گزارش، سه روایت متفاوت شامل روایت آب، روایت عدالت، و روایت سلامت را روایت میکنیم.
آبرسانی با تکیه بر مردم
سید حسن حسینی، مسئول گروه جهادی شهید کاوسی سربیشه در گفتگو با مهر گفت: تمام اقدامات ما در یکونیم سال گذشته فقط با کمک مردم و خیرین انجام شد؛ حتی یک تومان بودجه دولتی نگرفتیم.
حسینی با اشاره به گستردگی پروژهها افزود: در قرارگاه عملیات جهادی پهنه سربیشه و نهبندان، بیش از ۱۰۰ کیلومتر لولهگذاری برای اراضی کشاورزی، محلات عشایری و شبکه آب شرب روستاها انجام شد و آن هم در مناطقی که همه تصور میکردند مردم توان مشارکت ندارند.
وی تأکید کرد: تمام اجرا با مردم و جهادگران بود و دولت تنها بر کیفیت کار نظارت داشت، همین اعتماد، باعث شد ظرفیتهای پنهان روستاها فعال شود.
به گفته حسینی، «سند راهبردی حرکتهای جهادی» که با کمک نخبگان تدوین شده بود، در شورای برنامهریزی استان تأیید شده و مسیر مشارکت ادارات را نیز باز کرده است.
زیرساخت جهادی برای استقبال از گروههای مهمان
حسینی گفت: در سه بخش شهرستان انبارهای تجهیز شده داریم، مصالح و تجهیزات بهطور کامل آماده است و جهادگران مهمان، بدون هیچ دغدغهای میتوانند در منطقه مستقر شوند.
وی اجرای پروژههای مدرسهسازی، احیای قنوات، احداث استخر ذخیره آب، کانالکشی و لولهگذاری را بخشی از کارنامه این گروه دانست و افزود: این روش، مشارکت واقعی مردم در تصمیمسازی و اقدام میدانی است؛ مدلی که قابلیت تعمیم به سراسر کشور را دارد.
خدمات جهادی قضائی در ۱۰۷۶ نقطه از استان
عباس اسماعیلی، مسئول گروه جهادی شهید آیتالله رئیسی دادگستری خراسان جنوبی گزارشی از فعالیت گروههای جهادی قضائی ارائه کرد و به خبرنگار مهر گفت: با توجه به فاصله زیاد روستاها از مراکز قضائی، میز خدمت را به خانههای مردم بردیم تا هیچکس از حقوق اولیه محروم نماند.
اسماعیلی افزود: وقتی وارد منازل شدیم، دیدیم بزرگترین مشکل مردم، دلتنگی خانوادههای زندانیان است و همین باعث شد طرح ارتباط تصویری میان زندانیان و خانوادهها را اجرایی کنیم.
وی بیان کرد: در یکی از این موارد، کودکان یک زندانی پس از ۸ سال برای نخستین بار پدر خود را روی صفحه نمایش دیدند.
استمرار خدمات در برخی روستاها
به گفته وی، تاکنون هزار و ۷۶ نقطه از استان تحت پوشش قرار گرفته و برخی روستاها تا ۷ یا ۸ مرتبه میزبان جهادگران قضائی بودهاند.
اسماعیلی افزود: در این بازدیدها متوجه فقر بهداشتی شدید شدیم و دستگاه قضائی برای ۱۰ واحد مسکونی سرویس بهداشتی و حمام ساخت و بستههای معیشتی با کمک نهادهای حمایتی توزیع شد.
وی گفت: پیش از این فعالیتها، صدور پابند الکترونیک در استان بسیار محدود بود، اما امروز خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در صدور این احکام را دارد و تاکنون بیش از ۷ میلیارد تومان حکم جایگزین صادر شده است.
هیچ حکمی ناتمام نمیماند
اسماعیلی تأکید کرد: در میزهای خدمت، اگر برای آزادی یا مرخصی قولی بدهیم، اردو قبل از اجرای کامل آن تمام نمیشود و این باعث افزایش اعتماد مردم شده است.
مریم عربی، عضو گروه جهادی قمر بنیهاشم سرایان و نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز گزارشی از فعالیتهای این گروه ارائه کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افتخار دارد سالها در قالب این گروه جهادی به بانوان خدمات ارائه کرده است.
عربی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: با حمایت بسیج سازندگی شهرستان سرایان، مرکز مشاوره تخصصی بانوان را تأسیس کردیم که علاوه بر خدمات درمانی، اشتغال چهار بانوی سرپرست خانوار را فراهم کرده است.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جوانی جمعیت گفت: تمرکز اصلی ما روی درمان ناباروری است، اما شیوه ما کاملاً علمی و مبتنی بر اصلاح سبک زندگی است و هزینههای سنگین درمانهای رایج را ندارد.
به گفته عربی این روش بسیاری از زوجهای نابارور را در شهرستان، استان و حتی استانهای دیگر درمان کرده و برای زوجهای کمبرخوردار بهصورت رایگان انجام شده است.
وی افزود: این روش در کنگره بینالمللی ارائه و رسمی ثبت شد که افتخاری برای استان است.
حضور ۱۴۵۰ گروه جهادی در استان
مهدی هنری، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساختار جهادی فعال در استان گفت:. در این اجتماع، نمایندگان هزار و ۴۵۰ گروه جهادی حضور دارند که فعالیت آنها در قالب ۳۹ قرارگاه محلی، ۱۱ قرارگاه شهرستانی و چهار قرارگاه پهنهای ساماندهی شده و بهصورت مستمر در طول سال خدماترسانی میکنند.
وی با بیان اینکه خاستگاه جریان ملی حرکتهای جهادی خراسان جنوبی بوده است، تصریح کرد: نتیجه همافزایی مردم، دستگاهها و جهادگران استان، سال گذشته به ثبت ۱۳ شهریور بهعنوان روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی انجامید که افتخاری برای استان است.
هنری با اشاره به کارنامه جهادی استان در سال گذشته گفت: در یک سال گذشته ۳۲ هزار اردوی جهادی برگزار شده و ۳۴ هزار جهادگر در سامانه اطلس جهادی ثبتنام کردهاند و مجموعاً ۵۷۰ هزار خدمت جهادی در عرصههای مختلف به مردم ارائه شده است.
روایت امروز خراسان جنوبی، روایت مردمی است که تصمیم گرفتهاند منتظر امکانات نمانند و با تکیه بر همت خود، مشکلات دیرینه را از میان بردارند. اینجا آبرسانی، عدالت و سلامت، فقط پروژههای اداری نیستند، داستان امیدی هستند که جهادگران در دل محرومترین مناطق کشور زنده نگه داشتهاند.
