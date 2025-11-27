به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکری رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندار و جمعی از مدیران استانی، ضمن قدردانی از حضور هیئت عالیرتبه، گفت: شما وارد استانی شدهاید که مردم آن در دوران دفاع مقدس و بهویژه در جنگ دوازدهروزه نقش تعیینکنندهای داشتند و امروز نیز با وجود ظرفیتهای گسترده صنعتی، از پتروشیمی و فولاد تا سیمان و معادن، برای دستیابی به جایگاه واقعی خود نیازمند حمایت و توجه ویژه است.
وی با اشاره به شرایط دشوار تولید افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان یا تعطیل شدهاند یا در آستانه توقف فعالیت قرار دارند و ادامه این روند بههیچوجه با توان تولیدی کرمانشاه سازگار نیست.
شکری نخستین چالش جدی صنعت را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و گفت: این سیاستها نهتنها تعادل بازار و رقابت سالم را برهم زده بلکه باعث شده برخی واحدهای تولیدی ماهها به دلیل زیان عملیاتی تعطیل بمانند.
وی دومین بحران را مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانست و توضیح داد: تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی و رواج کارتهای اجارهای، صادرکنندگان واقعی و برندهای باسابقه استان را دچار مشکل کرده است. واحدی که سالانه بیش از صد میلیون دلار صادرات داشت، امروز حتی یک دلار هم صادر نمیکند زیرا مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخی بسیار پایینتر از قیمت بازار عرضه کند و در چنین وضعی امکان رقابت باقی نمیماند.
شکری به عنوان سومین مانع، بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخهای غیرقابل تحمل را مطرح کرد و گفت: تولیدکنندگانی که ماشینآلات را با ارز سه تا چهار هزار تومانی وارد کردهاند، اکنون باید بازپرداخت را با نرخهای چند دهبرابری انجام دهند. به گفته او، واحدی که ۶۰ میلیارد تومان ارز دریافت کرده، امروز با مطالبه بیش از دو و نیم همت مواجه است که عملاً هیچ واحد صنعتی توان پرداخت آن را ندارد.
وی در ادامه به افزایش سنگین هزینههای انرژی اشاره کرد و گفت: چندنرخیبودن تعرفه برق و آب، اعمال جرایم نامتناسب و محاسبه مصرف بر مبنای سقف نه عملکرد واقعی، واحدها را دچار بحران کرده است.
شکری تأکید کرد: برخی صنایع برای مدیریت مصرف بهطور دقیق کنترل نصب کردهاند اما هزینهها همچنان بر مبنای ظرفیت کامل محاسبه میشود و این موضوع انگیزه صرفهجویی را از بین میبرد.
رئیس خانه صنعت کرمانشاه تأمین سوخت ژنراتورها در زمان قطعی برق را پنجمین چالش مهم دانست و افزود: سهمیهبندیها با میزان مصرف واقعی تطبیق ندارد و همین مسئله موجب ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش تکنرخیشدن ارز را مطالبه جدی صنعتگران عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند رانت را حذف کند، شفافیت ایجاد کند، برنامهریزی بنگاهها را قابل پیشبینی سازد و صادرات پایدار و رقابتی را احیا کند.
شکری تأکید کرد: انتظار داریم وزارتخانههای تخصصی، کمیسیونهای مجلس و بانک مرکزی با نگاه حمایتی و فوری برای اصلاح سیاستها وارد عمل شوند تا از توقف خطوط تولید، کاهش اشتغال و اختلال در تأمین مواد اولیه جلوگیری شود.
وی در پایان با قدردانی از توجه مسئولان ملی و استانی گفت: امید داریم این سفر سرآغاز تحولی اساسی در صنعت استان باشد و مسیر توسعه پایدار را برای کرمانشاه هموار کند.
