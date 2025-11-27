به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم جمالی، صبح پنج‌شنبه در اولین یادواره ۱۶۰ شهید امور مالیاتی فارس با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای است و نام آن برای ملت‌های جهان، نماد استقلال و مقاومت شده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی معادلات جهانی دو قطبی شرق و غرب را بر هم زد، افزود: بنیانگذار انقلاب اسلامی روح خودباوری و استقلال را در میان ملت ایران زنده کرد و این باور به نماد قدرت ملی تبدیل شد.

سردار جمالی گفت: دشمنان انقلاب از همان ابتدا با جنگ، تحریم و تهدید به دنبال تضعیف ایران بودند اما انقلاب اسلامی دو مؤلفه اصلی قدرت را به دنیا معرفی کرد، یکی رهبری و دیگری مردم ولایی که در همه عرصه‌ها پشت نظام ایستادند.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با اشاره به جنگ دوازده‌روزه اخیر، آن را نابرابرترین جنگ تاریخ توصیف و تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با برنامه‌ریزی دقیق و هدف حذف جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ قاطع ایران را دریافت کردند و موازنه قدرت به سود ایران تغییر یافت.

به‌گفته سردار جمالی، از روز هشتم جنگ، ابتکار عمل در دست ایران بود و موشک‌های نقطه‌زن کشور به عمق سرزمین‌های اشغالی اصابت می‌کردند.

وی ادامه داد: دشمنان وقتی شکست را حتمی دیدند، برای حفظ آبرو اعلام آتش‌بس کردند و جمهوری اسلامی قاطعانه از میدان پیروز بیرون آمد.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس رمز موفقیت ایران را وحدت، ایمان و اعتقاد به رهبری دانست و تأکید کرد: مردم ایران با ایستادگی، نه تنها انقلاب را حفظ کردند بلکه الهام‌بخش بیداری جهانی شدند.

سردار جمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به موضوعات اقتصادی گفت: مشکلات اقتصادی موجود ریشه در گذشته دارد و برای حل آنها نیاز به عزم ملی و نگاه مبتنی بر «ما می‌توانیم» داریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی کشوری است که در میان تحریم‌ها و فشارها توانسته قدرت موشکی و علمی خود را ارتقا دهد و امروز به الگویی از مقاومت و پیشرفت تبدیل شده است.

لازم به ذکر است؛ در پایان مراسم از خانواده‌های شهدا تقدیر به عمل آمد.