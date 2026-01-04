  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

کسب رتبه برتر سازمان بسیج علمی فارس در جشنواره ملی مالک اشتر

شیراز-سازمان بسیج علمی فارس در دهمین جشنواره ملی مالک اشتر با عنوان ارزیابی سالانه و معیاری برای سنجش عملکرد فناورانه و نوآورانه به عنوان قطب برتر علمی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رویداد ملی دهمین جشنواره ملی مالک اشتر که با حضور سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مسئولان عالی‌رتبه در تهران برگزار شد، سازمان بسیج علمی استان فارس با عملکردی پیشرو و متمایز، سه عنوان معتبر کشوری را از آن خود کرد و عناوینی شامل موفق‌ترین قرارگاه جهاد علم و فناوری را از آن خود کرد.

این جایگاه نشان‌دهنده تأثیرگذاری و اثربخشی برنامه‌های کلان و عملیاتی این قرارگاه در توسعه فناوری و حل مسائل مبتنی بر دانش است.

موفق‌ترین مرکز رشد علوم انسانی بسیج عنوان دیگری بود که سازمان بسیج علمی فارس اهدا شد که این موفقیت، حاکی از توجه ویژه و تولید دانش کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی با رویکرد اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

