کسب رتبه برتر سازمان بسیج علمی فارس در جشنواره ملی مالک اشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در رویداد ملی دهمین جشنواره ملی مالک اشتر که با حضور سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مسئولان عالی‌رتبه در تهران برگزار شد، سازمان بسیج علمی استان فارس با عملکردی پیشرو و متمایز، سه عنوان معتبر کشوری را از آن خود کرد و عناوینی شامل موفق‌ترین قرارگاه جهاد علم و فناوری را از آن خود کرد.

این جایگاه نشان‌دهنده تأثیرگذاری و اثربخشی برنامه‌های کلان و عملیاتی این قرارگاه در توسعه فناوری و حل مسائل مبتنی بر دانش است.

موفق‌ترین مرکز رشد علوم انسانی بسیج عنوان دیگری بود که سازمان بسیج علمی فارس اهدا شد که این موفقیت، حاکی از توجه ویژه و تولید دانش کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی با رویکرد اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.