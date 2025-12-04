سردار بوعلی: ورزش رکن مهم سلامت و نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله بوعلی، صبح پنج‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۵ هزار شهید استان فارس و شهدای سرافراز کشور، ورزش را رکن مهم سلامت و نشاط اجتماعی دانست و اظهار کرد: سپاه فجر در ۳ محور ورزش کارکنان، ورزش بسیج و ورزش همگانی و قهرمانی برنامه‌ریزی و فعالیت می‌کند و هدف اصلی این اقدامات، توسعه و ارتقای ورزش استان است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تقویت همکاری سازمان بسیج ورزشکاران با اداره‌کل ورزش و جوانان و باشگاه فرهنگی ورزشی فجر، افزود: ورزش استان باید در سطح ملی بیش از گذشته دیده شود و استعدادهای ورزشی استان شناسایی و پرورش پیدا کند.

عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز در سخنانی با تقدیر از تعامل و همکاری سازنده سپاه فجر با مجموعه ورزش و جوانان استان، از تلاش‌های مؤثر سرهنگ مسکویی در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و عمرانی قدردانی کرد و وی را به‌عنوان مشاور اداره‌کل در امور زیرساخت و شهرستان‌ها منصوب کرد.

در ادامه، سرهنگ محمد امین صباغیان مقدم، مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان فارس با قدردانی از اعتماد فرمانده سپاه فجر و مسئولان مرتبط، رئوس برنامه‌های اجرایی و راهبردی خود در دوره جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان را تشریح کرد.

لازم به ذکر است؛ در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از زحمات سرهنگ شکرالله مسکویی تجلیل به عمل آمد و حکم مسئولیت سرهنگ امین صباغیان مقدم به‌عنوان مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان فارس قرائت و به وی اعطا شد.