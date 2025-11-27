عباسی: تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۱۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به کاهش تصادفات رانندگی در استان گفت: از مجموع تلفات، ۲۲۶ نفر مرد و باقی‌مانده زن بوده‌اند.

وی‌گفت: شهرستان‌های ساری با ۴۴، بابل با ۴۳ و آمل با ۴۰ فوتی بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده‌اند و در شهرستان رامسر هیچ مورد فوتی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۹۲ کشته، ۲۱۰ نفر در حوادث برون‌شهری، ۷۷ نفر در حوادث درون‌شهری و ۵ نفر در راه‌های روستایی جان باخته‌اند.

عباسی تصریح کرد: همچنین طی این مدت ۹ هزار و ۳۲ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی دانست و بر نقش دستگاه‌های اجرایی در فرهنگ‌سازی و پیشگیری از حوادث رانندگی با بهره‌گیری از آمارهای پزشکی قانونی تأکید کرد.