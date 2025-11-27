  1. استانها
  2. مازندران
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

عباسی: تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۱۸ درصد کاهش یافت

عباسی: تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۱۸ درصد کاهش یافت

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی هفت ماه امسال ۲۹۲ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به کاهش تصادفات رانندگی در استان گفت: از مجموع تلفات، ۲۲۶ نفر مرد و باقی‌مانده زن بوده‌اند.

وی‌گفت: شهرستان‌های ساری با ۴۴، بابل با ۴۳ و آمل با ۴۰ فوتی بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده‌اند و در شهرستان رامسر هیچ مورد فوتی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۹۲ کشته، ۲۱۰ نفر در حوادث برون‌شهری، ۷۷ نفر در حوادث درون‌شهری و ۵ نفر در راه‌های روستایی جان باخته‌اند.

عباسی تصریح کرد: همچنین طی این مدت ۹ هزار و ۳۲ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی دانست و بر نقش دستگاه‌های اجرایی در فرهنگ‌سازی و پیشگیری از حوادث رانندگی با بهره‌گیری از آمارهای پزشکی قانونی تأکید کرد.

کد خبر 6669935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها