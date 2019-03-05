مرگ ۴۸۷ نفر براثر حوادث ترافیکی در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۴۸۷ نفر شامل ۳۵۹ مرد و بقیه زن بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشت افزود: جاده‌های برون شهری و راه روستایی با ۳۶۶ مورد و محور درون شهری با ۱۲۱ نفر فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.

وی افزود: بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان‌های ساری، میاندرود با ۸۱، آمل با ۷۵ و بابل با ۵۳ بیشترین و شهرستان فریدونکنار با ۴ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفاً آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می‌شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در ده ماه امسال، ۱۵ هزار و ۳۸ نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش داشت.

عباسی در خصوص بیشترین و کمترین مصدومان شهرهای استان گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان، ساری و میاندرود با ۳ هزار ۳۷۱ نفر، بابل با ۲ هزار ۹۲ نفر و آمل با هزار ۶۲۳ نفر بیشترین و شهرستان فریدونکنار با ۲۱۵ نفر کمترین آمار مصدومان تصادفات رانندگی در آن به ثبت رسید.

این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باش د.