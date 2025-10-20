عباسی: تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۱۷ درصد کمتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در نیمه اول امسال ۲۴۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد.
عباسی با بیان اینکه از مجموع فوتیهای شش ماهه امسال، ۱۸۸ نفر مرد و مابقی زن بودهاند افزود: شهرستان بابل با ۳۸ فوتی، ساری با ۳۴ و آمل با ۳۳ فوتی بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی را داشتهاند، در حالی که در شهرستان رامسر هیچ فوتی گزارش نشده است.
وی همچنین اشاره کرد که از مجموع ۲۴۴ فوتی، ۱۸۲ نفر در محورهای برونشهری و راههای روستایی و ۶۲ نفر در حوادث درونشهری جان خود را از دست دادهاند.
عباسی در ادامه به افزایش ۸ درصدی تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی اشاره کرد و گفت: ۷ هزار و ۷۴۲ نفر طی شش ماه نخست امسال به دلیل مصدومیتهای ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند.
وی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهمترین شاخصههای توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ ملی دانست و تأکید کرد: برای کاهش تلفات توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی ضروری است و دستگاههای اجرایی استان میتوانند با بهرهگیری از آمارهای پزشکی قانونی برنامههای پیشگیرانه و فرهنگسازی مؤثر را در دستور کار قرار دهند.
