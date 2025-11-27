غلامحسین قیطاس خواه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک و گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین اظهار کرد: یکی از خدمات این نهاد در راستای توانمند سازی خانوارهای تحت حمایت تأمین وسایل ضروری منزل متناسب با فصول سال است.

رئیس کمیته امداد آب‌پخش عنوان کرد: به مناسبت هفته مقدس بسیج مستضعفین تعداد ۲۹ دستگاه یخچال فریزر، ۲۰ بخاری، ۸ ماشین لباسشویی و۲ تلویزیون به مددجویان تحت حمایت تحویل شد. که این کار با همکاری کمیته امداد و مشارکت خیرین و نیکوکاران انجام گرفته است.

وی افزود: ارزش ریالی کالاهای توزیع شده را ۹ میلیارد ریال است.