به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظفری در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی «کوثر» و «مهربانو» با بیان اینکه صنایع‌دستی گنجینه هویت فرهنگی هر منطقه است، اظهار داشت: صنایع‌دستی روایتگر تاریخ، سبک زندگی و تجربه نسل‌های گذشته است و حفظ و ترویج آن نقش مهمی در پاسداری از فرهنگ بومی دارد.

وی با قدردانی از تلاش هنرمندان فعال در این حوزه افزود: هنرمندان صنایع‌دستی حافظان فرهنگ و هنر بومی بوشهر هستند و باید از فرصت‌های موجود برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه در سطح ملی بهره برد.

فرماندار بوشهر آموزش صنایع‌دستی به نسل جوان را از راهکارهای مهم پویایی این عرصه دانست و گفت: ایجاد بستر مناسب برای رشد خلاقیت هنرمندان و حمایت از نوآوری در تولیدات بومی، از اولویت‌های فرهنگی شهرستان بوشهر است.