۷۷ دستگاه لوازم خانگی بین مددجویان دیّری توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی ظهر پنجشنبه در حاشیه آئین توزیع لوازم ضروری زندگی میان مددجویان کمیته امداد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت هفته بسیج ۷۷ دستگاه اقلام اساسی زندگی شامل یخچال، آبگرمکن، لباسشویی، تلویزیون و بخاری به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال میان مددجویان توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر افزود: این اقلام با همکاری شرکت متانول کاوه و از محل اعتبارات امداد تأمین شده است.

حسینی با اشاره به انجام این اقدام حمایتی در هفته بسیج افزود: تلاش ما بر این است که بتوانیم نیازهای واقعی خانواده‌های تحت حمایت را برطرف کنیم و امیدواریم خیرین و نیک‌اندیشان همچنان یاری‌گر ما باشند.

وی ادامه داد: مشارکت خیرین نقشی تعیین‌کننده در تأمین لوازم ضروری خانواده‌های نیازمند دارد و همراهی مردم می‌تواند بخش مهمی از مشکلات خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را کاهش دهد.