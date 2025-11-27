به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با مرور دستاوردهای سفر دو روزه خود به بوشهر، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری را محور اصلی برنامه‌های دولت در استان دانست و اظهار کرد: در این سفر، طرح‌های مهم حوزه انرژی، آموزش، حمل‌ونقل و سلامت مورد بررسی قرار گرفت و برای تسریع در اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

وی بهره‌برداری از مدارس جدید در بوشهر و عسلویه را نشانه توجه دولت به توسعه انسانی دانست و افزود پروژه‌های پتروشیمی، با وجود محدودیت‌های انرژی، به نتیجه رسیده و تأمین برق و گاز واحدهای تولیدی با پیگیری دولت تثبیت شده است.

قائم‌پناه پیشرفت سد دالکی و طرح‌های آبرسانی را اقدامی تعیین‌کننده برای امنیت آب دشتستان و نخیلات بوشهر عنوان کرد.

وی دو بانده شدن محور برازجان – شیراز و ساخت پل و تونل‌های مسیر را یکی از اولویت‌های دولت برای کاهش حوادث و تسهیل تردد دانست و از رشد قابل توجه پروژه‌های بیمارستانی و حمایت جدی از کارآفرینان، از جمله جلوگیری از انتقال حساب شرکت‌ها به تهران، خبر داد.

معاون رئیس جمهور به سیاست‌های جدید دولت درباره اصلاح قیمت بنزین پرداخت و تأکید کرد: افزایش تدریجی نرخ از خودروهای دولتی آغاز می‌شود تا فشار بر خانوارها وارد نشود.

وی هدف از این اصلاحات را مدیریت مصرف، جلوگیری از خروج ارز و هدایت منابع به تولید و اشتغال اعلام کرد و هشدار داد: ادامه روند موجود واردات میلیاردی بنزین را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مصرف هدفمند سوخت گفت: اصلاح یارانه بنزین برای تقویت تولید ملی، حمایت از محرومان و رشد پایدار ضروری است.