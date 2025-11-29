سرلشکر عبداللهی: شکوه نام سپهبد شهید باقری در متن تاریخ حک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌وگویی درخصوص شهدای اقتدار ایران، با بیان اینکه، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه آغاز یک جاودانگی و تولدی دوباره در آغوش نور است، اظهار داشت: شهیدان کسانی نیستند که تنها از میان ما رخت بربسته باشند؛ آنان از تنگنای خاک، به وسعت ملکوت هجرت می‌کنند و در زمرۀ «احیا عند ربّهم یرزقون» جای می‌گیرند؛ کسانی که خداوند خود گواهی داده است که زنده‌اند و نزد او روزی می‌خورند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، با اشاره به جایگاه متعالی شهادت و مقام والای شهید، تصریح کرد: عظمت شهید در آن است که مرگ را پایان نمی‌بیند، بلکه پلی به حقیقت، معبری به وصال و راهی به سوی محبوب می‌داند و خون پاک خویش را بر بلندای دین، عزت و آرامش امت اسلامی تقدیم می‌کند.

سرلشکر عبداللهی، شهید را پاره‌ای از نور دانست و افزود: خوشا آنان که نامشان در قافله‌ای رقم می‌خورد که حضرت حق، آنان را نه فناپذیر، بلکه جاودانه و نورانی معرفی کرده است؛ در روزگار ما نیز، خدای متعال ستارگانی را بر آسمان انقلاب اسلامی افروخت؛ مردانی که قامتشان از جنس بندگی، شجاعت، حکمت و ولایت‌پذیری بود، و پروازشان از جنس نور و صفا بود.

شکوه نام سپهبد شهید باقری در متن تاریخ حک شده است

وی در ادامه از یار و رفیق شفیق خود یاد کرد و گفت: در میان این ستارگان، نام سردار سپهبد پاسدار شهید «محمد باقری»، همچون قله‌ای است که عظمتش در واژه‌ها نمی‌گنجد و شکوهش در متن تاریخ حک شده است؛ قله‌ای که هم قامتش بلند بود و هم روحش بلندپرواز.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، با ادای احترام به شهدای اقتدار ایران، اظهار داشت: چند ماهی از عروج ملکوتی فرماندهانی بزرگ می‌گذرد که جانِ خویش را بر سر امنیت امت اسلامی نهادند؛ در این مدت، بارها دست به قلم بردم تا از این ستارگان پرفروغ جبهۀ مقاومت بنویسم، اما قاعده روشن عقل که می‌گوید: «معرِّف باید اجلّی از معرَّف باشد»، مرا از نگارش بازمی‌داشت.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: دشوار است سخن گفتن از مردانی که عظمت‌شان فراتر از واژه‌هاست؛ اما در روز شهادت حضرت زهرا (س) و ایام فاطمیه دلتنگی عجیبی به این شهید پیدا شد و در روزی که شهدای گمنام را در سراسر کشور عزیزمان بر دوش مردم ولایتمدار و شهید پرور تشییع می‌شد، با زمزمۀ این دو بیت دل نشین، تصمیم گرفتم نکاتی در مورد این شهید سرافراز تقدیم خوانندگان گرامی کنم:

بیا عاشقی را رعایت کنیم زِ یاران عاشق حکایت کنیم

از آنان که خونین سفر کرده‌اند سفر بر مدار خطر کرده‌اند

‌وقایع انقلاب و دفاع مقدس از سپهبد شهید باقری اسوه‌ای ماندگار ساخت

وی از دلتنگی خود برای دوست دیرینش سپهبد شهید «محمد باقری» گفت و افزود: آشنایی من با آن بزرگ‌مرد به سال ۱۳۶۱ در خوزستان بازمی‌گردد؛ این توفیق ۴۳ ساله، گویی برگی بود از لطفِ خاص الهی. در تمام این سال‌ها، او لحظه‌ای از میدان جهاد بیرون نرفت؛ نیم قرن مجاهدت پیوسته در عرصه‌های گوناگون حضور مؤثر و تعیین‌کننده در دفاع مقدس، سازندگی، محرومیت‌زدایی و آبادانی ایران، مجاهدت علمی، تدریس، تربیت نیرو و کادرسازی برای جبهۀ انقلاب.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، در ادامه به ویژگی‌های شخصیتی و کاری سپهبد شهید باقری اشاره کرد و تصریح کرد: این مسیر پرحماسه، از او شخصیتی جامع‌الاطراف، تراز انقلاب اسلامی و اسوه‌ای ماندگار برای نسل امروز و فردا ساخت. او در همۀ سطوح -راهبردی، عملیاتی و راهکنشی- سرآمد بود؛ اما فراتر از تخصص و فرماندهی، اخلاق، اخلاص و تربیت الهی‌اش او را ممتاز می‌کرد. ویژگی‌هایی، چون خودسازی مستمر، خوش‌رفتاری، صدق گفتار و کردار، قاطعیت همراه با گشاده‌رویی، ساده‌زیستی، هوش سرشار و روحیه مردمی، تنها بخشی از فضائل او بود.

سرلشکر عبداللهی در این میان «ولایت‌مداری» را ویژگی خاصه سپهبد شهید باقری دانست و بیان داشت: ولایت‌مداری ناب او تجلّی خاص داشت. در جلسات فرماندهان طی دهه‌های اخیر، اولین و آخرین سخنش «تدابیر مقام معظم فرمانده کل قوا مدظله‌العالی» بود. خود را مکلف به تحقق اوامر معظم‌له می‌دانست و ملاک ارزیابی عملکرد همکاران را نیز همین می‌گذاشت. وفاداری‌اش به خط ولایت، نه شعاری اداری بلکه هویتی وجودی برای او بود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این عظمت‌ها، ساده‌زیستی حیرت‌انگیزش برای هم‌سنگرانش باورکردنی نبود. سال‌ها از نزدیک با او معاشر بودم؛ زندگی‌اش چنان بی‌پیرایه و آراسته به تقوا بود که هر انسان مؤمنی را به تفکر وادار می‌کرد. برای تعالی روح برنامه داشت؛ برای سلامت جسم نیز ورزش هفتگی‌اش ترک نمی‌شد. او نمادی بود از «انسان تراز انقلاب»: عابد، مجاهد، عالم، فرمانده، مردمی، بی‌ادعا، مخلص و صادق.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، در پایان تاکید کرد: امروز که او در جوار رحمت الهی آرام گرفته، مسئولیت ما سنگین‌تر از همیشه است؛ خون این شهیدان آسمانی، نقشۀ راه آینده انقلاب است و ما باید به سهم خود، پاسدار آن باشیم. روحش شاد، راهش مستدام و یادش چراغ راه نسل‌ها.