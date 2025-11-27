  1. استانها
رفع تصرف ۹۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی در گچساران

دوگنبدان-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران از رفع تصرف ۹۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قدرت الله علیپور گفت: در راستای اجرای احکام صادره از مراجع قضائی مبنی بر رفع تصرف از اراضی ملی، عملیات باز پس گیری ۹۵۰۰ متر مربع از عرصه‌های این شهرستان در منطقه پل کبوتری دشت بلوط گچساران انجام شد.

وی با اشاره به اینکه متخلفان به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز در اراضی ملی کرده بودند، افزود: ارزش اراضی رفع تصرف شده حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف، تصرف اراضی ملی، قطع درختان و آتش سوزی به مأموران منابع طبیعی اطلاع دهند.

