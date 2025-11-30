  1. استانها
  2. گلستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

اصلاح هندسی بلوار ناهارخوران بدون قطع حتی یک درخت

اصلاح هندسی بلوار ناهارخوران بدون قطع حتی یک درخت

گرگان-دبیر شورای ترافیک گلستان گفت: پروژه اصلاح هندسی خروجی زیرگذر دخانیات تا ورودی سروش جنگل تنها با جابه‌جایی احتمالی درختان انجام می‌شود و «هیچ‌گونه قطع درخت» در برنامه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی مقدم صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف بهبود تردد شهروندان و کاهش گره‌های ترافیکی در یکی از پرترددترین مسیرهای گرگان، مشاور شهرداری طرحی برای اصلاح هندسی محدود در بخش خروجی زیرگذر دخانیات تا ورودی سروش جنگل ارائه داد.

وی افزود: این طرح که پس از بررسی کارشناسی، در شورای ترافیک گرگان تصویب و سپس مورد تأیید شورای ترافیک استان قرار گرفت.

دبیر شورای ترافیک استان با تأکید بر رویکرد محیط‌زیستی این پروژه گفت: مطابق مصوبه، در صورت نیاز، درختان موجود صرفاً جابه‌جا می‌شوند و هیچ برنامه‌ای برای قطع درخت در این طرح وجود ندارد.

وی افزود: شهرداری گرگان با نهایت حساسیت نسبت به پوشش سبز مسیر، اجرای پروژه را به تیمی مجرب سپرده است تا ضمن کاهش مشکلات ترافیکی ساکنان و گردشگران، فرآیند جابه‌جایی درختان نیز با کمترین آسیب ممکن انجام شود.

مقدم یادآور شد: هدف اصلی این مداخله ترافیکی، ارتقای ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور شهروندان است، بدون آنکه به بافت سبز ارزشمند بلوار ناهارخوران لطمه‌ای وارد شود.

کد خبر 6672599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها