اصلاح هندسی بلوار ناهارخوران بدون قطع حتی یک درخت

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی مقدم صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف بهبود تردد شهروندان و کاهش گرههای ترافیکی در یکی از پرترددترین مسیرهای گرگان، مشاور شهرداری طرحی برای اصلاح هندسی محدود در بخش خروجی زیرگذر دخانیات تا ورودی سروش جنگل ارائه داد.
وی افزود: این طرح که پس از بررسی کارشناسی، در شورای ترافیک گرگان تصویب و سپس مورد تأیید شورای ترافیک استان قرار گرفت.
دبیر شورای ترافیک استان با تأکید بر رویکرد محیطزیستی این پروژه گفت: مطابق مصوبه، در صورت نیاز، درختان موجود صرفاً جابهجا میشوند و هیچ برنامهای برای قطع درخت در این طرح وجود ندارد.
وی افزود: شهرداری گرگان با نهایت حساسیت نسبت به پوشش سبز مسیر، اجرای پروژه را به تیمی مجرب سپرده است تا ضمن کاهش مشکلات ترافیکی ساکنان و گردشگران، فرآیند جابهجایی درختان نیز با کمترین آسیب ممکن انجام شود.
مقدم یادآور شد: هدف اصلی این مداخله ترافیکی، ارتقای ایمنی و روانسازی عبور و مرور شهروندان است، بدون آنکه به بافت سبز ارزشمند بلوار ناهارخوران لطمهای وارد شود.
