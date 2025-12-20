رفع تصرف ۶۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در گچساران

سید قدرت الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان گچساران با همکاری دستگاه قضائی از دست سودجویان و متصرفین رها سازی گردیده است.

وی تصریح کرد: این اراضی بیشتر در منطقه حوزه دشت بلوط، لیشتر، امام زاده جعفر و خیرآباد بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران همچنین از تخریب ۱۰ هزار متر مربع ساختمان و ویلا غیر مجاز در گچساران خبر داد و بیان داشت: این ویلاها و ساختمان‌ها به صورت غیر قانونی در منطقه جنوب شهرستان ساخته شده بودند که با دستور قضائی به صورت کامل تخریب شدند.

وی با اشاره به پویش درختکاری برای حفظ بیابان زدایی در شهرستان هم گفت: این پویش به علت بارش دیر هنگام باران از اوایل مهر شروع و تاکنون ۵ هکتار از منابع ملی به کاشت درخت گونه بومی و سازگار با اقلیم مانند کنار، بادام کوهی و کهور اختصاص یافت و این پویش تا پایان اسفند ادامه دارد.