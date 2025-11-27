به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمیزاده صبح پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ریشه مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: امروز چالش اصلی صنعت و تولید، مسائل بانکی و ارزی است. دولت باید با الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، حتی در شرایط تحریمی مشابه روسیه، تصمیمی سخت اما حیاتی بگیرد. یکبار برای همیشه باید بساط بانکهای ناتراز جمع شود و ارز تکنرخی گردد. ممکن است این جراحی اقتصادی در سال اول دشواریهایی داشته باشد، اما مردم اگر صداقت و نتیجه نهایی را ببینند، همراهی خواهند کرد.
حاتمیزاده در ادامه به مأموریتهای تخصصی وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک و شفافیت که مورد تاکید دکتر پزشکیان است، ۱۶ پلتفرم هوشمند با همکاری ۶ دانشگاه برتر کشور در حال طراحی است تا تمامی خدمات حاکمیتی تا سال آینده در اتاق شیشهای و زیر ذرهبین نظارت مردمی قرار گیرد.
وی از جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری به عنوان یک «نهضت بزرگ» یاد کرد و افزود: خوشبختانه پروژه فیبر نوری در شهر کرمانشاه پیشرفت خوبی داشته و با حل اختلاف جزئی با شهرداری، تا پایان سال کل شهر تحت پوشش این شبکه پرسرعت و باکیفیت قرار خواهد گرفت.
تعهد به توسعه روستایی و درخواست از مجلس
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، باید تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل شوند، تصریح کرد: در یک سال اخیر بیش از ۲۷۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند و برای پوشش ۸۰۰۰ روستای باقیمانده در سه سال آینده، نیازمند حمایت مالی مجلس هستیم. با منابع فعلی و حتی با احتساب افزایش تعرفهها، همچنان با کسری بودجه جدی مواجهیم.
وی همچنین پیشنهاد داد: اگر مجلس مجوز استفاده از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را صادر کند، میتوانیم بدون نیاز به نصب دکلهای جدید و تنها با تجهیزات فعلی، پوششدهی در مناطق کوهستانی و صعبالعبور را با سرعت و کیفیت بسیار بالاتری انجام دهیم.
حاتمیزاده در پایان با اعلام آمادگی برای هوشمندسازی شهرکهای صنعتی و ارائه تصاویر ماهوارهای دقیق به شهرداریها و دستگاههای اجرایی، گفت: در خصوص مرز پرویزخان نیز دستور داده شد تا بالاترین سطح فناوری ارتباطی برای تسهیل امور تجاری در این منطقه مستقر شود و هرگونه مشکل ارتباطی در این مرز باید به قید فوریت برطرف گردد.
