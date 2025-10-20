گیلان بهشت فریلنسرها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرزاد توکلی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر اتصال صددرصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات افزود: در استان گیلان دو هزار و شصت روستای بالای بیست خانوار شناسایی شده که از این میان، تاکنون ۹۱ درصد به شبکه متصل شده‌اند. در دولت چهاردهم، ۶۷ سایت ارتباطی جدید در روستاها راه‌اندازی شده و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

ضریب نفوذ تلفن و اینترنت در گیلان

توکلی با اشاره به شاخص‌های پایه‌ای حوزه ارتباطات گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت در گیلان حدود ۴۱.۶ درصد است و بیش از یک میلیون و شصت هزار مشترک در استان از خدمات تلفن ثابت استفاده می‌کنند. در حوزه اینترنت ثابت نیز ضریب نفوذ به ۱۲.۹ درصد رسیده که گیلان را در جایگاه دهم کشور قرار می‌دهد.

به گفته او در بخش ارتباطات سیار، بیش از پنج میلیون و چهارصد هزار سیم‌کارت فعال در استان وجود دارد؛ عددی که نشان‌دهنده ضریب نفوذ ۲۱۲ درصدی و رتبه دوم کشور است. از این میان، حدود سه میلیون و نهصد هزار سیم‌کارت از اینترنت پرسرعت همراه استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ دیتا در گیلان به ۱۵۴ درصد رسیده است.

شبکه زیرساختی منسجم و ظرفیت بالا

مدیرکل ارتباطات گیلان با اشاره به وضعیت شبکه زیرساختی استان گفت: بیش از ۵۰ درصد ظرفیت شبکه زیرساخت گیلان خالی است و این نشان می‌دهد که برای توسعه شبکه دسترسی هیچ محدودیتی از نظر پهنای باند وجود ندارد. هم‌اکنون ۹۸۰ گیگابیت پهنای باند از شبکه زیرساخت به استان تحویل می‌شود و ظرفیت ورودی آن بیش از ۶۷۰ گیگابیت است.

توسعه فیبر نوری در ۵۴ شهر

توکلی از اجرای دو پروژه مهم در حوزه فیبر نوری خبر داد و گفت: پروژه نخست در حوزه روستایی و با هدف تقویت ارتباطات سایت‌های سیار انجام می‌شود و پروژه دوم، توسعه فیبر نوری شهری است که طبق برنامه هفتم باید ۸۰ درصد جمعیت شهری را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: در گیلان دو اپراتور آسیاتک و فناپ‌تل به‌همراه شرکت مخابرات ایران توسعه شبکه را بر عهده دارند. از مجموع ۵۴ شهر تحت مسئولیت فناپ‌تل، تاکنون ۱۲ شهر آماده ارائه سرویس شده و ۱۶ شهر دیگر تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

تغییر رویکرد از پوشش به اتصال واقعی

به گفته مدیرکل ارتباطات گیلان، رویکرد جدید وزارت ارتباطات از تمرکز صرف بر پوشش جغرافیایی به تحقق اتصال واقعی مردم تغییر کرده است، آقای وزیر بر این نکته تأکید دارند که صرف داشتن پوشش به معنای خدمت نیست؛ هدف، اتصال پایدار مردم است. این نگاه باعث شده پروژه‌ها بازنگری شوند تا کیفیت اتصال واقعی تضمین شود، حتی اگر روند اجرا کمی کندتر پیش برود.

ضعف اپراتورها در جذب مشترک فیبر نوری

توکلی با اشاره به ضرورت بهبود عملکرد شرکت‌ها در جذب مشترک گفت: «با وجود پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی شبکه فیبر نوری، تنها حدود دو هزار مشترک جدید به شبکه اضافه شده‌اند که رقم مطلوبی نیست. از اپراتورها خواسته‌ایم مدل بازاریابی مؤثرتری طراحی کنند و حتی در یک شهر پایلوت، اتصال خانه به خانه را با مشوق‌های ویژه اجرا کنند.»

گیلان؛ بهشت فریلنسرها

مدیرکل ارتباطات گیلان در بخش دیگری از سخنانش، به ظرفیت دیجیتال استان اشاره کرد و گفت: گیلان بهشت فریلنسرهاست؛ مردم استان از نظر فرهنگی و سواد دیجیتال، آمادگی بالایی برای فعالیت در فضای کار آنلاین دارند. زیرساخت‌های ارتباطی، دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت و جمعیت جوان باعث شده گیلان یکی از استان‌های پیشرو در شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال باشد.

۶۱ سایت فعال ۵G در گیلان

توکلی، در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون ۶۱ سایت نسل پنجم تلفن همراه در استان فعال است گفت: این رقم در مقایسه با استان‌های هم‌تراز بسیار بالاست و نشان می‌دهد اپراتورها گیلان را به‌دلیل ذائقه فناورانه مردم و گردشگری بالا، به‌عنوان منطقه‌ای اولویت‌دار در توسعه فناوری نسل جدید انتخاب کرده‌اند.

چالش زمین در مسیر توسعه دکل‌ها

توکلی مهم‌ترین مانع توسعه ارتباطات در گیلان را مسئله زمین عنوان کرد: «به‌دلیل تراکم بالای ساخت‌وساز و ارزش زیاد زمین در استان، تأمین زمین برای نصب دکل‌ها دشوار شده است. اگر شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را نداشته باشند، توسعه شبکه با مشکل مواجه می‌شود. حتی هشدار داده‌ایم که در صورت تداوم این وضعیت، برخی شهرها در انتخابات الکترونیکی آینده دچار مشکل ارتباطی خواهند شد.

پوشش جاده‌ها و رفع نقاط کور

مدیرکل ارتباطات گیلان همچنین از پوشش بیش از ۹۳ درصدی جاده‌های اصلی استان خبر داد و افزود: هرچند نقاط کور طبیعی به‌دلیل توپوگرافی کوهستانی اجتناب‌ناپذیر است، اما بزرگ‌ترین چالش فعلی ما جاده سیاهکل دیلمان است که حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر آن فاقد پوشش ارتباطی است. پروژه پوشش این مسیر از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل شبکه برق، ارتباط آن نیز برقرار خواهد شد.

توکلی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: گیلان امروز در بسیاری از شاخص‌های ارتباطی جزو پنج استان برتر کشور است. با اجرای کامل پروژه‌های فیبر نوری، پوشش نسل پنجم و توسعه عدالت ارتباطی در روستاها، این استان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.