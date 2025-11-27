افتتاح واحد مسکونی مددجویی در روستای کلکان به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، صبح پنجشنبه یک واحد مسکونی ویژه مددجویان در روستای کلکان از توابع شهرستان سنندج به همت نهادهای مختلف و با همکاری بنیاد مسکن، بهزیستی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و بهبود شرایط زندگی خانواده‌های نیازمند در مناطق روستایی به بهره‌برداری رسید.

مدیر بهزیستی شهرستان سنندج در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج به مردم شریف کردستان، بر لزوم حمایت از خانواده‌های نیازمند و محروم در مناطق روستایی تأکید کرد.

حبیب‌الله ابراهیمی گفت: این پروژه نمونه‌ای از همدلی و همکاری مثبت میان نهادهای مختلف است که می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی مددجویان و فراهم کردن شرایط بهتر برای آنان در مناطق محروم منجر شود.

وی افزود: بهزیستی شهرستان سنندج همواره در تلاش است تا با مشارکت دیگر ارگان‌ها و نهادها، پروژه‌های حمایتی و عمرانی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند را به اجرا درآورد و این واحد مسکونی نیز یکی از اقدامات مثبت در این راستا است.

این واحد مسکونی که به عنوان هدیه‌ای از سوی نهادهای مسئول به خانواده‌های نیازمند تحویل داده شد، نمونه‌ای از اقدامات موفق در راستای توسعه و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی است.