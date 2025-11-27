به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی، پیش از ظهر پنجشنبه در آئین سراسری افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج که به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با اشاره به برگزاری برنامه پنجم آذر روز بسیج مستضعفان در بوکان و استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، حضور پرشور جوانان و نوجوانان را نشانه‌ای از بصیرت و وفاداری مردم نسبت به کشور، انقلاب و رهبری دانست.

وی گفت: این حضور بیانگر آن است که مردم با وجود تهدیدات دشمن، مسیر درست را به خوبی می‌شناسند و در بزنگاه‌های تاریخی از ارزش‌ها و سرزمین خود دفاع می‌کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در مراسم امروز افتتاح نمادین یکی از پروژه‌ها انجام شد، تصریح کرد: بسیج سازندگی مجموعه‌ای گسترده از مأموریت‌ها را در حوزه محرومیت‌زدایی دنبال می‌کند و علاوه بر آن، قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیز بخشی از وظایف محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

وی افزود: مجموع این اقدامات در قالب مأموریت‌های نرم، با افتخار و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت انجام می‌شود و مسئولان بسیج آن را وظیفه‌ای الهی و انقلابی می‌دانند.

سردار رجبی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اجرای طرح «محل‌محور» در استان، اظهار کرد: امروز یک فرصت طلایی برای توسعه مأموریت‌های بسیج در آذربایجان‌غربی فراهم شده و همراهی و اعتقاد استاندار استان به این طرح، موجب سرعت گرفتن اجرای آن شده است.

وی افزود: هماهنگی و همدلی موجود در سطح کشور نیز زمینه پیشرفت فعالیت‌های بسیج در حوزه‌های مختلف را بیش از گذشته مهیا کرده است.

سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های نیروهای بسیجی گفت: ظرفیت این نیروها بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و بسیج می‌تواند ده‌ها پروژه مشابه را در مناطق مختلف اجرا کند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در ادامه از مدیران کل و دستگاه‌هایی که در اجرای پروژه آبرسانی و حفر چاه عمیق روستای لاجانی همکاری کرده‌اند قدردانی کرد.