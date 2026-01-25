به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلیس در حالی امشب پیگیری شد که دیدار سنتی آرسنال و منچستریونایتد از ساعت ۲۰ در ورزشگاه امارات شهر لندن پیگیری شد.

این دیدار جذاب با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان مایکل کریک همراه بود تا شیاطین سرخ روند رو به رشد خود را پس از جدایی روبن آموریم و سرمربیگری کریک حفظ کنند.

لیساندرو مارتینز (۲۹ - گل به خودی) و میکل مرینو (۸۴) برای آرسنال و برایان امبئومو (۳۷) ، پاتریک دورگو (۵۱) و ماتئوس کونیا (۸۹) گل های منچستریونایتد را به ثمر رساندند تا آنها اینگونه فاتح دوئل سنتی فوتبال جزیره شوند.

شاگردان مایکل کریک با این پیروزی ۳۸ امتیازی شدند تا به رتبه چهارم جدول صعود کنند. آرسنال هم با وجود تحمل شکست خانگی همچنان صدر جدول را با ۵۰ امتیاز در اختیار دارد.