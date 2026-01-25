لهستان: پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا منوط به شرایط خاصی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کارول ناوروکی، رئیس‌ جمهور لهستان امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: کشورهای اروپایی نباید تهدید روسیه را دست کم بگیرند. ما برای امنیت منطقه خود در صنایع دفاعی سرمایه گذاری خواهیم کرد.

رئیس‌ جمهور لهستان در این خصوص ادامه داد: ما در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی در ورشو برای بازسازی اوکراین هستیم. پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا منوط به شرایط خاصی است و من ترجیح می دهم در مورد تاریخ های خاص صحبت نکنم.

این در حالیست که رئیس جمهور اوکراین تا کنون بارها خواستار پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا شده است؛ اما بروکسل کی یف را با بازی های رسانه ای درگیر کرده و از ارائه برنامه زمانی این موضوع خودداری می کند.