به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح پنجشنبه در حاشیه نشست علنی شورای شهر بوشهر در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، اظهار کرد: بسیج در همه عرصه‌ها نقش‌آفرینی مؤثر و ارزشمندی داشته و تجلیل از این نهاد مردمی ضرورت دارد.

تصویب پروژه بهسازی پیاده‌رو و کانال دفع آب‌های سطحی

رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به دستورهای جلسه گفت: نخستین لایحه مطرح‌شده، انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح بهسازی پیاده‌رو و کانال دفع آب‌های سطحی از گذر خواجه‌ها تا پارک دانشجو بود که با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.

وی افزود: ساماندهی معابر و بهبود زیرساخت‌های تردد از اولویت‌های شورای ششم است و تاکنون بیش از ۳۰ هزار مترمربع از معابر شهر بوشهر بهسازی شده است.

موافقت با تفاهم‌نامه احداث خیابان در شهرک نیایش

سخنگوی شورای شهر بوشهر ادامه داد: دومین دستور جلسه، بررسی تفاهم‌نامه مشترک شهرداری بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی استان برای احداث خیابان حدفاصل مسکن مهر و شهرک نیایش بود که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

زندی‌نیا گفت: کمبود زیرساخت‌ها در شهرک نیایش نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های متولی است و اجرای این تفاهم‌نامه گامی در جهت رفع مشکلات این منطقه خواهد بود.

موافقت با تملک زمین در محله مخبلند

وی سومین مصوبه شورا را موافقت با تملک ۲۳ مترمربع از یک پلاک ثبتی در محله مخبلند به منظور تکمیل مسیر گذر عنوان کرد.

زندی‌نیا در پایان اظهار امیدواری کرد: اجرای این مصوبات، روند توسعه شهری و خدمات‌رسانی در بوشهر را سرعت ببخشد.