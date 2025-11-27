  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

بیمارستان خارگ به دستگاه دیالیز جدید تجهیز شد

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: یک دستگاه دیالیز پیشرفته به بیمارستان شهدای صنعت نفت خلیج فارس تحویل داده شد تا خدمات درمانی بیماران کلیوی در جزیره تقویت شود.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به نیازهای درمانی اهالی جزیره و ارتقای خدمات پزشکی از اولویت‌های حوزه سلامت در خارگ است و همکاری صنایع مستقر در جزیره نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

وی افزود: تأمین دستگاه دیالیز جدید، گامی ارزشمند در بهبود خدمات‌رسانی به بیماران کلیوی در خارگ است و موجب کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌ها خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ همچنین از تعامل سازنده پتروشیمی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم با استمرار این رویکرد، شاهد توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش کیفیت خدمات در جزیره باشیم.

