بیمارستان خارگ به دستگاه دیالیز جدید تجهیز شد

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به نیازهای درمانی اهالی جزیره و ارتقای خدمات پزشکی از اولویتهای حوزه سلامت در خارگ است و همکاری صنایع مستقر در جزیره نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
وی افزود: تأمین دستگاه دیالیز جدید، گامی ارزشمند در بهبود خدماترسانی به بیماران کلیوی در خارگ است و موجب کاهش دغدغههای درمانی خانوادهها خواهد شد.
بخشدار ویژه خارگ همچنین از تعامل سازنده پتروشیمی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم با استمرار این رویکرد، شاهد توسعه زیرساختهای درمانی و افزایش کیفیت خدمات در جزیره باشیم.
